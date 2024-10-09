ВИДЕО | Исторический момент: в НХЛ дебютировала первая женщина-тренер
Джессика Кэмпбелл официально дебютировала в качестве помощницы главного тренера „Сиэтл Кракен“ Дэна Байлсмы в матче против „Сент-Луис Блюз“. Этот момент стал историческим для НХЛ, поскольку Кэмпбелл стала первой женщиной на тренерском посту в лиге.
Пресс-служба клуба сообщила, что Джессика Кэмпбелл отвечает за атаку вместе с Дэйвом Лоури и за большинство вместе с Бобом Вудсом.
Кэмпбелл отметила: „Люди увидели, что на скамейке запасных может быть женщина-тренер, это действительно особенное чувство для меня. Осознание того, что я являюсь частью чего-то гораздо большего, чем я сама, подпитывает меня и заставляет идти вперёд“.
В матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся на стадионе „Климат Пледж-Арена“ в Сиэтле, команда „Сент-Луис Блюз“ одержала победу над „Сиэтл Кракен“ со счётом 3:2.
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