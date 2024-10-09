Нобелевскую премию по химии за 2024 год получат трое ученых

Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2024 году стали американец Дэвид Бейкер, а также британцы Дамис Хассабис и Джон Джампер.

Такое решение Шведской королевской академии наук огласил в Стокгольме в среду, 9 октября, Нобелевский комитет по химии. Биохимик и специалист по вычислительной биологии Дэвид Бейкер награжден „за вычислительный дизайн белков“, а нейробиологи Демис Хассабис и Джон Джампер - „за предсказание структуры белков“.

Всего с 1901 года Нобелевскую премию по физике присуждали 115 раз. По состоянию на 2023 год ее вручили 192 лауреатам. Так как Фредерик Сенгер (1958 и 1980 годы) и Барри Шарплесс (2001 и 2022 годы) были награждены дважды, премию получили 190 человек. Самым молодым ее лауреатом остается француз Фредерик Жолио (35 лет в 1935 году), самым пожилым - Джон Гудинаф из США (97 лет в 2019 году).

Размер Нобелевской премии по химии составляет 11 млн шведских крон (порядка 900 тысяч евро).

Лауреаты Нобелевской премии по химии прошлых лет

В 2023 году лауреатами Нобелевской премии по химии стали три ученых из США - Мунги Бавенди (Массачусетский технологический институт), Луиc Брюс (Колумбийский университет) и уроженец России Алексей Екимов (Nanocrystals Technology Inc). Премия присуждена им за открытие и синтез квантовых точек - „частиц настолько малых, что их размер определяет их свойства“.

В 2022 году нобелевскими лауреатами по химии стали американцы Каролин Бертоцци и Барри Шарплесс, а также датчанин Мортен Мелдал за разработку инструментов для создания молекул. Премия присуждена им „за развитие методов клик-химии и биоортогональной химии“.

Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2021 год стали немец Беньямин Лист (Benjamin List) и американский ученый британского происхождения Дэвид Макмиллан. Они были удостоены этой награды за развитие асимметричного органокатализа.

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