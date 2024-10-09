МНЕНИЕ | Экономия будет существенной: раз Ласнамяэ обходился без старейшины, то и Таллинн обойдется без районов

Пустующее несколько месяцев кресло старейшины Ласнамяэ обнажило кадровые проблемы социал-демократов. В районе, где население составляет более ста тысяч человек, четыре месяца не было старейшины, и ничего страшного не произошло. Так может быть, столице вовсе не нужно деление на части и раздутый аппарат чиновников, которые почти ни на что не влияют? - задается вопросом публицист, обозреватель СМИ Валерий Сайковский.