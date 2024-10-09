МНЕНИЕ | Экономия будет существенной: раз Ласнамяэ обходился без старейшины, то и Таллинн обойдется без районов
Пустующее несколько месяцев кресло старейшины Ласнамяэ обнажило кадровые проблемы социал-демократов. В районе, где население составляет более ста тысяч человек, четыре месяца не было старейшины, и ничего страшного не произошло. Так может быть, столице вовсе не нужно деление на части и раздутый аппарат чиновников, которые почти ни на что не влияют? - задается вопросом публицист, обозреватель СМИ Валерий Сайковский.
В других партиях, особенно у центристов, на эту должность выстраивается очередь. В период единовластия центристов именно на уровне старейшин частей города (и вице-мэров) в столице начинали свою карьеру все восходящие русские центристские звезды. К ним относятся Ольга Сытник, Денис Бородич, Михаил Кылварт, Яна Тоом, Мария Юферева-Скуратовски, Алексей Новиков. Практически все они достаточно быстро оказались в Рийгикогу.