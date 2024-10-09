Баскетболист сборной Эстонии Михкель Кирвес нашел себе новый клуб

Литовский клуб „Йонава“ объявил о подписании контракта с 27-летним эстонским баскетболистом Михкелем Кирвесом, о чем сообщила команда 9 октября в социальных сетях. В интервью Кирвес выразил стремление добиться максимальных побед и помочь команде достичь ее целей, отметив, что „мы будем большой головной болью для каждого соперника в чемпионате Литвы“. Об этом пишет ERR.

Новый сезон Кирвес начал в „Мажейкяе“, но после трех поражений подряд в чемпионате Литвы клуб решил прекратить сотрудничество с игроком. В то же время „Йонава“ пока имеет одну победу и три поражения. В прошлом сезоне Кирвес стал чемпионом Эстонии в составе „Калева/Крамо“.

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