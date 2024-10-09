МНЕНИЕ | АЭС в Казахстане построят без России?

Протесты оппозиции по поводу фальсификации итогов референдума и экологов, среди которых некоторые ссылаются на недавний опыт Германии, закрывшей собственные АЭС, Токаев может проигнорировать. Он прочно держит власть в руках, демократическую оппозицию не боится. Даже позволил появиться на референдуме своему предшественнику Нурсултану Назарбаеву, который остается, похоже, в полуизоляции после массовых беспорядков в стране, по итогам которых его семья (в широком смысле слова) потеряла прежнее влияние.

Конечно, можно продолжать жечь уголь, газ и нефтепродукты, но это затратно и неэкологично. Возобновляемые источники энергии требуют создания под них масштабной инфраструктуры. Поэтому выбор президента Токаева пал на АЭС. Тем более, что это масштабный общенациональный проект, которые так любят авторитарные руководители, метафорически говоря, личная пирамида нынешнего казахстанского лидера. Не стоит забывать и о потенциальной коррупции - это может быть возможностью неплохо заработать на подрядах для окружения нынешних властей Казахстана .

Для развития промышленности Казахстану необходима дешевая электроэнергия. Это требование времени и, скорее всего, настоятельная просьба иностранных инвесторов, вложивших миллиарды прямых инвестиций в казахстанскую экономику. И речь не о России, которая даже сейчас, когда начался рост ее инвестиций, занимает по этому показателю второе место, а о западных странах и Китае .

Референдум о необходимости строительства атомной электростанции завершился в Казахстане. Оппозиция утверждает, что в ходе голосования власти прибегали к массовым фальсификациям, но на результаты это не повлияет. Явка заявлена более 63,5%, около 71%, по официальным данным, строительство поддержали. Проблема только в том, кто будет строить? Президент Казахстана туманно рассуждает о „международном консорциуме “ , но будет ли в нем российской „Росатом“, долгие годы после распада СССР сохраняющий монополию в бывшей зоне советского влияния?

Поскольку сомнений в том, что проект начнут реализовывать, нет, главная интрига теперь в том, кто займется строительством. Самый очевидный кандидат, казалось бы, „Росатом“. Долгие годы после распада СССР он оставался монопольным поставщиком ядерного топлива и строителем АЭС на постсоветском пространстве и в странах бывшего соцлагеря. Однако агрессивная внешняя политика России в целом и особенно война против Украины серьезно изменили это положение.

Яркий пример - Чехия. Сейчас она уже постепенно отказывается от российского ядерного топлива. А ранее, в 2021 году она исключила „Росатом“ из конкурса на достройку АЭС „Дукованы“, оставив южнокорейскую KHNP, американо-канадскую компанию Westinghouse и французскую EdF.

Однако, как говорится, не все так однозначно. „Росатом“, например, продолжает строить АЭС в Венгрии. В значительной мере именно заступничеству венгерского премьера Виктора Орбана российский атомный монополист обязан тем, что все еще не попал под серьезные санкции. Евросоюз не ввел вообще никаких, а американцы не идут дальше отдельных дочерних компаний „Росатома“, работающих, по их данным, на российский ВПК. И это несмотря даже на то, что, в соответствии с указом Владимира Путина, главой этой госкомпании является не гендиректор, как многим кажется, а глава наблюдательного совета, то есть нынешний первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко. Человек находящийся во всех санкционных списках, курирующий в Кремле оккупированные территории Украины.

И все же мало у кого есть сомнения в том, что если российская агрессия против Украины продолжится, то в ближайшие годы под санкции попадет и „Росатом“. А раз даже в официальном проекте на строительство АЭС в Казахстане отводится минимум 8 лет, это значит, что россияне могут стать неприемлемым партнером по строительству для любой зарубежной компании, включая даже южнокорейскую. Французы и американцы явно не станут иметь дело с „Росатомом“ уже сейчас.