В СУББОТУ НА DELFI TV | Yakuza Fight впервые в Таллинне: в спортивном зале „Калев“ пройдут захватывающие поединки K-1

11 октября, за день до бойцовского вечера Yakuza Fight 7 - CONTENDERS, в ресторане отеля IBIS Tallinn Center пройдет официальная пресс-конференция и жеребьевка пар бойцов. Начало пресс-конференции в 15:00, и все желающие смогут принять в ней участие.

В программе Yakuza Fight 7 - CONTENDERS запланированы два турнира в разных весовых категориях, победители которых получат шанс побороться за титул чемпиона на Yakuza Fight 8. Кроме того, зрители смогут увидеть два профессиональных поединка по правилам K-1 с участием бойцов из Эстонии, Финляндии, Чехии и Литвы.