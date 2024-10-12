СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Yakuza Fight впервые в Таллинне: в спортивном зале „Калев“ пройдут захватывающие поединки K-1

12 октября в спортивном зале „Калев“ в Таллине впервые пройдет бойцовский вечер Yakuza Fight 7 - CONTENDERS, который объединит на ринге лучших местных и международных бойцов по К-1. Прямую трансляцию мероприятия, стартующего в 19:00, смогут посмотреть подписчики Delfi.