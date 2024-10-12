Другие виды
12.10.2024, 11:13

СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Yakuza Fight впервые в Таллинне: в спортивном зале „Калев“ пройдут захватывающие поединки K-1

 
Дмитрий Саламатин
Дмитрий Саламатин
ФОТО: Evelin Kruus | GoodFight

12 октября в спортивном зале „Калев“ в Таллине впервые пройдет бойцовский вечер Yakuza Fight 7 - CONTENDERS, который объединит на ринге лучших местных и международных бойцов по К-1. Прямую трансляцию мероприятия, стартующего в 19:00, смогут посмотреть подписчики Delfi.

11 октября, за день до бойцовского вечера Yakuza Fight 7 - CONTENDERS, в ресторане отеля IBIS Tallinn Center состоялась официальная пресс-конференция и жеребьевка пар бойцов.

В результате жеребьёвки пары выглядят следующим образом:

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