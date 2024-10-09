Венгрия блокирует выдачу Украине кредита в 35 млрд евро

Венгрия не позволила Европейскому Союзу перейти к заморозке российских активов на три года вместо действующего продления каждые шесть месяцев и тем самым поставила под вопрос возможность выдачи Украине кредита в 35 млрд евро, анонсированного главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), сообщил вечером во вторник, 8 октября, телеканал Euronews, принадлежащий бизнесменам, связанным с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Обеспечением кредита Украине должны были стать проценты от замороженных российских активов на счетах западных финансовых организаций, однако риск разморозки из-за позиции какой-либо из стран ЕС может угрожать этому проекту. Министр финансов Венгрии Михай Варга объяснил позицию Венгрии желанием дождаться результатов президентских выборов в США.

Дождаться результатов выборов в США

„Мы считаем, что этот вопрос - продление российских санкций - должен быть решен после выборов в США. Мы должны увидеть, в каком направлении по этому вопросу пойдет будущая администрация США. Вы можете видеть президентские выборы и предвыборную кампанию: есть два абсолютно разных пути решения этой проблемы. Один - в направлении мира. И другой - продолжать войну“, - заявил Варга по окончании министерской встречи в Люксембурге.

Остальные страны Евросоюза поддержали продление заморозки российских активов и выделение Украине кредита. Еврокомиссар Паоло Джентилони назвал это „псевдоединогласной“ поддержкой.

Советник Орбана: Зеленский поступил безответственно

Политический советник премьера Венгрии Балаж Орбан ранее заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, решив противостоять России в феврале 2022 года, поступил безответственно. В связи с этим Орбан напомнил о событиях в Венгрии 1956 года, когда 23 октября венгры выступили против социалистических властей страны, через 12 дней восстание было подавлено советской армией.