МНЕНИЕ | Какая защита на самом деле нужна женщинам?

Но патриархат — как мировоззрение и система отношений, продолжает диктовать женщинам в разных странах мира, что (не) делать, как (не) одеваться, куда и когда (не) ходить. Порой это вопрос физического выживания, потому что за нарушение норм, навязанных мужчинами, женщин продолжают убивать.

Без лица и голоса

Несколько лет назад США вывели свои войска из Афганистана, а к власти там окончательно пришли талибы. То, что это будет катастрофа для женщин, было ясно сразу же – радикальный ислам, навязываемый талибами, предполагает, что женщина – это даже не человек второго сорта, а в принципе не человек.

Мы для них – источник порока, и в своей ненависти к нам они дошли до того, что запретили женщинам разговаривать на публике.

„Когда взрослая женщина покидает свой дом по необходимости, она обязана скрывать свой голос, лицо и тело“, — указано в новых правилах.

То есть мало того, что женщина не может без необходимости покидать дом (и что есть необходимость решает, естественно, не она, а мужчина), так вне дома она должна закрывать себя полностью и молчать.

Талибы настолько сильны и всемогущи в своей вере, что к пороку их может склонить один только звук женского голоса.

Следит за соблюдением этих правил Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока, которое, конечно, уместнее было бы назвать министерством ненависти или министерством людоедства.

Иногда его называют министерством нравственности, но такое название совсем не отражает суть его работы. Нравственность предполагает, что её соблюдение способствует всеобщему благу, а то, что делает это министерство, ставит под угрозу жизнь половины населения страны.

О какой вообще нравственности может идти речь? Это же самый настоящий фемицид – политика, направленная на убийство женщин.

Вы можете сказать, что законы шариата ограничивают и мужчин, и я не против поговорить об этих ограничениях.

Во-первых, они никак не стесняют мужчин в передвижениях, а во-вторых, требования к одежде у них не идут ни в какое сравнение с требованиями к женской одежде. Мужское тело должно быть закрыто от пупка до колен, и всё.