Эстонский союз фехтования объявил конкурс на должность главных тренеров

„Наш план заключается в проведении конкурса в два этапа: сначала найти тех, кто хотел бы возглавить женскую и мужскую сборные, выслушать их идеи и пожелания, а затем, когда будут ясны наши финансовые возможности, нанять главных тренеров. Если бы мы ждали до тех пор, пока наши возможности станут известны, и только тогда объявили конкурс, треть сезона уже прошла бы. Мы надеемся найти кандидатов как в Эстонии, так и за её пределами“, — объяснил Паалберг в интервью Delfi.