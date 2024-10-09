Эстонский союз фехтования объявил конкурс на должность главных тренеров
Эстонский союз фехтования (ЭСФ) объявил конкурс на должность главных тренеров для женской и мужской сборных по фехтованию на шпагах.
Как известно, прежний главный тренер женской сборной Кайдо Каабермаа покинул свой пост в начале июля.
„Возможно, мой уход освежит фехтование, ведь теперь любой может прийти и заняться им“, — сказал тогда Кааберма в интервью Delfi.
Генеральный секретарь Эстонской ассоциации фехтовальщиков Айвар Паалберг заявил в конце сентября, что конкурс на должности тренеров будет проходить в два этапа.
„Наш план заключается в проведении конкурса в два этапа: сначала найти тех, кто хотел бы возглавить женскую и мужскую сборные, выслушать их идеи и пожелания, а затем, когда будут ясны наши финансовые возможности, нанять главных тренеров. Если бы мы ждали до тех пор, пока наши возможности станут известны, и только тогда объявили конкурс, треть сезона уже прошла бы. Мы надеемся найти кандидатов как в Эстонии, так и за её пределами“, — объяснил Паалберг в интервью Delfi.
„К участию в конкурсе приглашаются все, в том числе бывший главный тренер женской сборной Кайдо Кааберма и действующая чемпионка Европы Ирина Эмбрих, которая могла бы стать своего рода выступающим тренером“, — добавил Паалберг.
Конкурс Эстонского союза фехтования:
Для участия в конкурсе необходимо отправить в ЭСФ заявку не позднее 15 октября:
1) Мотивационное письмо;
2) Документ, подтверждающий уровень квалификации;
3) Предварительный план подготовки с бюджетом;
4) Пожелание по зарплате;
От кандидата требуется:
1) Необходимый уровень квалификации: минимум уровень EKR 5 или эквивалентный;
2) Отсутствие задолженности перед Эстонским союзом фехтования (ЭСФ);
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