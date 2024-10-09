Другие виды
09.10.2024, 08:18

Эстонский союз фехтования объявил конкурс на должность главных тренеров

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Margus Pahv | Delfi Meedia

Эстонский союз фехтования (ЭСФ) объявил конкурс на должность главных тренеров для женской и мужской сборных по фехтованию на шпагах.

Как известно, прежний главный тренер женской сборной Кайдо Каабермаа покинул свой пост в начале июля.

„Возможно, мой уход освежит фехтование, ведь теперь любой может прийти и заняться им“, — сказал тогда Кааберма в интервью Delfi.

Генеральный секретарь Эстонской ассоциации фехтовальщиков Айвар Паалберг заявил в конце сентября, что конкурс на должности тренеров будет проходить в два этапа.

„Наш план заключается в проведении конкурса в два этапа: сначала найти тех, кто хотел бы возглавить женскую и мужскую сборные, выслушать их идеи и пожелания, а затем, когда будут ясны наши финансовые возможности, нанять главных тренеров. Если бы мы ждали до тех пор, пока наши возможности станут известны, и только тогда объявили конкурс, треть сезона уже прошла бы. Мы надеемся найти кандидатов как в Эстонии, так и за её пределами“, — объяснил Паалберг в интервью Delfi.

„К участию в конкурсе приглашаются все, в том числе бывший главный тренер женской сборной Кайдо Кааберма и действующая чемпионка Европы Ирина Эмбрих, которая могла бы стать своего рода выступающим тренером“, — добавил Паалберг.

Конкурс Эстонского союза фехтования:

Для участия в конкурсе необходимо отправить в ЭСФ заявку не позднее 15 октября:

1) Мотивационное письмо;

2) Документ, подтверждающий уровень квалификации;

3) Предварительный план подготовки с бюджетом;

4) Пожелание по зарплате;

От кандидата требуется:

1) Необходимый уровень квалификации: минимум уровень EKR 5 или эквивалентный;

2) Отсутствие задолженности перед Эстонским союзом фехтования (ЭСФ);

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