Чемпион мира и Европы Андрес Иньеста объявил о завершении карьеры. „Я очень рад, что осуществил свою мечту“

„Я никогда не думал, что этот день настанет. Я никогда не мог себе этого представить. Все эти слезы, пролитые в последние дни, – это слезы эмоций, гордости. Это не слезы печали.

Это слезы того мальчика из Фуэнтеальбильи, у которого была мечта стать футболистом, и который добился этого благодаря труду, самопожертвованию и тому, что он никогда не сдавался. Это главные ценности в моей жизни. Я очень горжусь этим путешествием и всеми людьми, которые сопровождали меня.

Я очень рад, что осуществил свою мечту. Моя спортивная карьера была похожа на сказку, потому что я испытал все самое лучшее на профессиональном уровне.

Все началось в моем родном городе – с игры в школе и во время поездок в Альбасете. Там я сделал свои первые шаги. Я помню тот этап как очень счастливый. Я помню, как наблюдал за игрой „Альбы“ в высшей лиге. Хотя я никогда не выступал за „Альбасете“ на профессиональном уровне, у меня всегда было две любимые команды: „Альбасете“ и „Барса“. Моя земля в моем сердце“, – сказал Иньеста.

С 2002 по 2018 годы Андрес Иньеста выступал за „Барселону“, в составе которой девять раз становился чемпионом Испании, четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и шесть раз завоевывал Кубок Испании.

Сборная Испании под его руководством выиграла чемпионат мира 2010 года, где Иньеста забил решающий гол в финале против Нидерландов (1:0), а также дважды стала чемпионом Европы (2008 и 2012).

Его считают одним из величайших полузащитников в истории футбола. Многократно включаемый в символические сборные мира по версиям ФИФА и УЕФА, Иньеста в 2010 году занял второе место в голосовании на „Золотой мяч“, а в 2012 — стал игроком года по версии УЕФА.

После ухода из „Барселоны“ и сборной в 2018 году, Иньеста играл за японский „Виссел Кобе“ (2018–2023) и эмиратский „Эмирейтс“ (2023–2024).

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