От „Бэтмена“ до „Аида“: как бывший осужденный полицейский стал одним из командиров чеченского „Ахмата“

Корреспондентам СоловьевLive „Аид“ регулярно дает интервью. О его приключениях на линии фронта рассказывает и глава Чечни Рамзан Кадыров. 6 марта 2024 года в его телеграм-канале сообщалось: „Обстановка в Белогоровке. Оперативную информацию из эпицентра боевых действий докладывает наш дорогой БРАТ „Аид““.

Командир отряда „Аид“, выступающий под таким же позывным, за последние недели стал одним из главных героев российских военных пропагандистов. 16 и 13 сентября посты про „Аида“ появлялись у одного из главных российских телепропагадистов Владимира Соловьева, 7-го сентября про него писал военкор ВГТРК Александр Сладков: „Удивили командиры „Каштан“, „Аид“. Молодые, но очень опытные мужики (иначе б не назначили их). Скромные, без „пушистого напуска“. Несмотря на высокую дисциплину, о которой я уже писал, атмосфера демократичная“.

Кроме генерал-майора Апти Алаудинова, выступающего главным спикером российских вооруженных сил по Курскому кризису, у российской пропаганды появился еще один герой из числа его подчиненных, пишет Русская служба BBC .

„В Курской области расчет БПЛА спецназа „Ахмат“ сбил украинский разведывательный дрон „Лелека-100“, стоимость камеры которого составляет 80 тысяч евро — об этом рассказал командир группы с позывным „Аид““; „Российские силы разбили под Суджей подразделение сил специальных операций Киева и отряд американской ЧВК Forward — рассказал командир одного из отрядов спецназа „Ахмат“ с позывным „Аид““; „Командир „Аид“: в Курскую область ВСУ направили элитные бригады из-под Киева“.

По прошествии двух месяцев с того момента как ВСУ заняли несколько районов Курской области российские пропагандистские СМИ вроде „Комсомольской правды“, RT или Life.ru рассказывают о ситуации в регионе со слов некоего „Аида“:

7 августа, на следующий день после начала украинской операции в Курской области, глава Генштаба Валерий Герасимов пообещал президенту Владимиру Путину, что „противник будет разгромлен“, а российская армия завершит эти столкновения „выходом на государственную границу Российской Федерации“. Это обещание пока крайне далеко от реализации.

А спустя всего неделю в канале Кадырова появился пост с заголовком: „Командир одного из самых эффективных отрядов спецназа „АХМАТ“ — бесстрашный „Аид“ делится с нами результатами недавней вылазки своей снайперской разведроты в Серебряном лесничестве“. Всего в канале главы Чеченской республики с декабря 2023 года было опубликовано 27 постов про „легендарную группу Аида“.

На всех видеороликах и во время всех интервью „Аид“ позирует исключительно в балаклаве. Это характерно для многих военных и с российской, и с украинской стороны. Но у „Аида“ есть свои особые причины не желать того, чтобы кто-то сопоставил его нынешний образ с тем, кем он был до того, как попал в структуры „Ахмата“.

Бэтмен с судимостью

22 августа 2023 года все тот же Рамзан Кадыров написал в своем канале: „Отличная работа в Кременском направлении личного состава спецназа „АХМАТ“ под руководством дорогого БРАТА, боевого генерала, заместителя командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинова, не остается без должного внимания со стороны командования. Об этом свидетельствует и факт награждения государственными наградами наиболее отличившихся бойцов этого легендарного подразделения“.

Одним из тех, кому генерал-лейтенант, командующий 36-й армией Валерий Солодчук вручил медаль „За отвагу“, глава Чечни назвал лейтенанта Бекхана Юнусова. Несмотря на то, что Кадыров называет его имя и фамилию, Юнусов на вручение награды пришел в балаклаве.

Источник Би-би-си, знакомый с деятельностью „Ахмата“, сказал, что Бекхан Юнусов и „Аид“ — этот один и тот же человек. Позже это подтвердил собеседник, знакомый с рынком рекламы телеграм-каналов. Скрывающий свою личность „Аид“ ведет довольно популярный z-канал „Дневник Мракоборцев“, на который подписано больше 180 тысяч человек. Рекламу этого канала в других популярных провоенных каналах заказывал именно Бекхан Юнусов.