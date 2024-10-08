От „Бэтмена“ до „Аида“: как бывший осужденный полицейский стал одним из командиров чеченского „Ахмата“
С начала украинского вторжения в Курскую область главным российским военным спикером по этой теме стал генерал Апти Алаудинов. Одним из самых известных подчиненных Алаудинова является офицер с позывным „Аид“, который выступает исключительно в маске и старается сохранить анонимность. Как выяснила Русская служба Би-би-си, за этим позывным прячется бывший подмосковный полицейский, которого несколько лет назад уволили из органов и судили за превышение должностных полномочий. На войну он отправился, чтобы избежать уже новой судимости — по статье о мошенничестве, пишет Русская служба BBC.
„Без пушистого напуска“
7 августа, на следующий день после начала украинской операции в Курской области, глава Генштаба Валерий Герасимов пообещал президенту Владимиру Путину, что „противник будет разгромлен“, а российская армия завершит эти столкновения „выходом на государственную границу Российской Федерации“. Это обещание пока крайне далеко от реализации.
По прошествии двух месяцев с того момента как ВСУ заняли несколько районов Курской области российские пропагандистские СМИ вроде „Комсомольской правды“, RT или Life.ru рассказывают о ситуации в регионе со слов некоего „Аида“:
„В Курской области расчет БПЛА спецназа „Ахмат“ сбил украинский разведывательный дрон „Лелека-100“, стоимость камеры которого составляет 80 тысяч евро — об этом рассказал командир группы с позывным „Аид““; „Российские силы разбили под Суджей подразделение сил специальных операций Киева и отряд американской ЧВК Forward — рассказал командир одного из отрядов спецназа „Ахмат“ с позывным „Аид““; „Командир „Аид“: в Курскую область ВСУ направили элитные бригады из-под Киева“.
Кроме генерал-майора Апти Алаудинова, выступающего главным спикером российских вооруженных сил по Курскому кризису, у российской пропаганды появился еще один герой из числа его подчиненных, пишет Русская служба BBC.
Командир отряда „Аид“, выступающий под таким же позывным, за последние недели стал одним из главных героев российских военных пропагандистов. 16 и 13 сентября посты про „Аида“ появлялись у одного из главных российских телепропагадистов Владимира Соловьева, 7-го сентября про него писал военкор ВГТРК Александр Сладков: „Удивили командиры „Каштан“, „Аид“. Молодые, но очень опытные мужики (иначе б не назначили их). Скромные, без „пушистого напуска“. Несмотря на высокую дисциплину, о которой я уже писал, атмосфера демократичная“.
Корреспондентам СоловьевLive „Аид“ регулярно дает интервью. О его приключениях на линии фронта рассказывает и глава Чечни Рамзан Кадыров. 6 марта 2024 года в его телеграм-канале сообщалось: „Обстановка в Белогоровке. Оперативную информацию из эпицентра боевых действий докладывает наш дорогой БРАТ „Аид““.
А спустя всего неделю в канале Кадырова появился пост с заголовком: „Командир одного из самых эффективных отрядов спецназа „АХМАТ“ — бесстрашный „Аид“ делится с нами результатами недавней вылазки своей снайперской разведроты в Серебряном лесничестве“. Всего в канале главы Чеченской республики с декабря 2023 года было опубликовано 27 постов про „легендарную группу Аида“.
На всех видеороликах и во время всех интервью „Аид“ позирует исключительно в балаклаве. Это характерно для многих военных и с российской, и с украинской стороны. Но у „Аида“ есть свои особые причины не желать того, чтобы кто-то сопоставил его нынешний образ с тем, кем он был до того, как попал в структуры „Ахмата“.
Бэтмен с судимостью
22 августа 2023 года все тот же Рамзан Кадыров написал в своем канале: „Отличная работа в Кременском направлении личного состава спецназа „АХМАТ“ под руководством дорогого БРАТА, боевого генерала, заместителя командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинова, не остается без должного внимания со стороны командования. Об этом свидетельствует и факт награждения государственными наградами наиболее отличившихся бойцов этого легендарного подразделения“.
Одним из тех, кому генерал-лейтенант, командующий 36-й армией Валерий Солодчук вручил медаль „За отвагу“, глава Чечни назвал лейтенанта Бекхана Юнусова. Несмотря на то, что Кадыров называет его имя и фамилию, Юнусов на вручение награды пришел в балаклаве.
Источник Би-би-си, знакомый с деятельностью „Ахмата“, сказал, что Бекхан Юнусов и „Аид“ — этот один и тот же человек. Позже это подтвердил собеседник, знакомый с рынком рекламы телеграм-каналов. Скрывающий свою личность „Аид“ ведет довольно популярный z-канал „Дневник Мракоборцев“, на который подписано больше 180 тысяч человек. Рекламу этого канала в других популярных провоенных каналах заказывал именно Бекхан Юнусов.
Шевроны на форме „Аида“, когда он в маске записывает ролики для своего Telegram-канала, и у Юнусова, когда его награждал генерал Солодчук, полностью совпадают.
Когда корреспондент Би-би-си вступил в чат комментаторов канала „Дневник мракоборцев“ и в комментариях к последнему ролику „Аида“ спросил, можно ли задать несколько вопросов Бекхану Шамхановичу, то его спустя несколько минут заблокировали, а в основном канале появился пост: „Товарищи подписчики, если вы обнаружили себя любимого в бане, значит у администрации канала на это есть повод. Канал и контент на канале — частная собственность, соответственно, при несовпадении вашего мнения с мнением администрации, мы оставляем за собой право в одностороннем порядке ограничить вам возможность просматривать и комментировать наш контент“.
Без ответа осталось и письмо, которое корреспондент Би-би-си отправил на личный e-mail Бекхана Юнусова.
Сервис по распознаванию лиц Amazon Recognize, сравнив фотографию Юнусова восьмилетней давности и „Аида“, пришел к выводу, что с вероятностью 99,8% это один и тот же человек.
На звонки корреспондента Би-би-си Юнусов не ответил.
Широкую известность Юнусов получил в 2016 году, когда российские СМИ начали писать про „Химкинского Бэтмена“ — человека, нападавшего в Подмосковье на наркопритоны и избивавшего их посетителей.
„Бэтмен“ завел себе социальные сети и сам предпочитал представляться „Жнецом“. Довольно быстро выяснилось, что за обоими псевдонимами стоит бывший полицейский, покинувший правоохранительные органы из-за скандала. Сам он утверждал, что его отставка стала результатом заказа более высокопоставленного силовика.
С 2016-го по 2018 год про похождения „Химкинского Бэтмена“ активно рассказывали как федеральные телеканалы, так и независимые СМИ. Большой текст про дело Юнусова публиковала „Медиазона“ (внесена в России в реестр „иноагентов“).
Его карьера завершилась тем, что в 2018 году Бекхана Юнусова обвинили в превышении должностных полномочий. В различных интервью того времени Юнусов рассказывал, что лечится в онкоцентре от лейкоза, и утверждал, что его заболевание перешло в стадию ремиссии „в результате лечения лошадиным белком“.
30 января 2019 года Солнечногорский суд Подмосковья приговорил бывшего оперативника к четырем годам колонии общего режима. Свой срок он отбывал в Кировской области и вышел на свободу по УДО, писала за несколько недель до начала российского вторжения в Украину газета „Известия“.
4 февраля 2022 года это же издание рассказало, что в отношении Юнусова возбудили новое уголовное дело, теперь по статье о мошенничестве.
По версии следствия, после освобождения бывший оперативник захотел стать „решалой“ и предлагал некоему бизнесмену решить его проблемы с правоохранительными органами за 1 миллион рублей. 23 декабря 2021 года Юнусова задержали при передаче денег в офисе на Большой Грузинской улице в Москве, пишет Русская служба BBC.
Отправляться второй раз в колонию бывший полицейский, судя по всему, не захотел и предпочел в 2023 году присоединиться к чеченскому спецназу „Ахмат“, чтобы из „Химкинского Бэтмена“ превратиться уже в „легендарного Аида“.
* Власти России включили Илью Барабанова в реестр „иностранных агентов“. Би-би-си категорически возражает против этого решения и продолжает оспаривать его в суде.