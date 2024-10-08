ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (958-й день) | КНДР может направить своих военнослужащих на российско-украинскую войну

Вице-президент США и кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис заявила, что в случае победы на выборах не будет вести без Киева переговоры с Владимиром Путиным по урегулированию войны в Украине. При этом она ушла от прямого ответа на вопрос, поддержит ли в случае избрания вступление Украины в НАТО.

Российские войска в ночь на 8 октября атаковали Одессу, применив ударные беспилотники „Шахед“, сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, силы ПВО сбили большинство дронов, никто не пострадал. В Черноморске в результате атаки произошел пожар на трех этажах многоэтажного дома, площадь возгорания составила 100 квадратных метров, огонь быстро потушили. Кроме того, в Одесском районе повреждено административно-производственное здание.

На нефтебазе в порту Феодосии, которую в ночь на 7 октября атаковали Вооруженные силы Украины, загорелась еще одна цистерна, сообщил украинский телеграм-канал „Крымский ветер“. По его данным, пожар зафиксировали в 21:07 мск 7 октября. Как пишет „РБК-Украина“, ранее сообщалось, что в результате атаки две цистерны уничтожены и три повреждены. „Радио Свобода“ сообщила, что, судя по спутниковым снимкам, на территории нефтебазы с осени 2022 года стояла система ПВО „Панцирь-С1“.

Франция планирует в первой половине 2025 года направить Украине истребители Mirage 2000, сообщил министр обороны обороны Себастьен Лекорню в интервью Sud Ouest. По его словам, сейчас в Нанси обучают украинских пилотов и механиков.

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении режиссера фильма „Русские на войне“ Анастасии Трофимовой. Об этом сообщил председатель комитета по вопросам свободы слова Верховной Рады Ярослав Юрчишин. Расследование проводят по статье „Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины“, следует из ответа офиса генпрокурора Украины на запрос Юрчишина. Фильм „Русские на войне“ Анастасия Трофимова сняла на линии фронта с российской стороны. Власти Украины называли фильм „опасным инструментом манипуляции общественным мнением“, который „пытается изобразить агрессоров как жертв“.

Министерство обороны РФ сообщило в ходе брифинга, что накануне, 7 октября, российские войска нанесли групповой удар гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами „Кинжал“ по аэродромной инфраструктуре ВСУ. „Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены“, — заявили в Минобороны. Ранее власти Украины сообщили, что в нескольких районах Киева упали обломки российских ракет.

Минобороны РФ заявило, что российские войска взяли под свой контроль два населенных пункта Донецкой области — Золотая Нива и Зоряное Первое. Первый населенный пункт — это поселок в Великоновосёлковском районе Донецкой области. Где расположено Зоряное Первое, неясно, на российских и украинских картах такого населенного пункта нет.

Второй саммит мира, который планировали провести в ноябре 2024 года, не состоится в этом месяце, сообщила „Телеграфу“ советник главы офиса президента Украины Дарья Заривная „В ноябре второй саммит мира еще не состоится. Но все для его подготовки уже должно быть готово. Пока проходят тематические конференции по каждому пункту формулы [мира], которые заканчиваются принятием коммюнике. Основные положения этих коммюнике станут основой для будущего мирного плана второго саммита“, — сказала Заривная. Она уточнила, что дату проведения определят после завершения тематических конференций, последняя из которых намечена на 30-31 октября.

Российские войска обстреляли пригород Херсона около 11 утра, сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко. По его словам, под обстрел попал поселок Антоновка. По последним данным, погиб 56-летний мужчина, ранения получили четыре человека.

Великобритания ввела санкции против войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России и их начальника, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Британское правительство утверждает, что санкции вводятся из-за применения РХБЗ „варварского химического оружия“ в Украине. Согласно пресс-релизу, речь идет о предполагаемом использовании хлорпикрина. Где и когда он был использован, не уточняется.

Телеграм-канал Astra сообщил со ссылкой на источники подробности атаки ВСУ по порту Феодосии 7 октября. По данным канала, „Морской нефтяной терминал“ атаковали двумя ракетами ATACMS. Повреждения получили две цистерны — одна емкостью 10 тысяч кубометров, вторая — пять тысяч кубометров. Произошел разлив топлива, что привело к пожару. В результате атаки также поврежден наливной трубопровод дизельного топлива. Украинские СМИ сообщали, что в результате ракетного удара две цистерны уничтожены и три повреждены.

Южная Корея утверждает, что КНДР, вероятно, может направить своих военнослужащих регулярной армии на российско-украинскую войну, чтобы поддержать Россию. Об этом заявил глава Минобороны Южной Кореи Ким Ён Хён. „Поскольку Россия и Северная Корея подписали взаимный договор, сродни военному союзу, возможность такого развертывания весьма вероятна“, — заявил министр. Независимых подтверждений этой информации нет.