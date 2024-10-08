"Хезболла“ выпустила более 100 ракет по Хайфе и ее пригородам. Это самый сильный обстрел с начала войны

В результате работы ПВО обломки перехватчиков упали на жилой дом в районе Иерусалимской улицы в пригороде Хайфы Кирьят-Яме. Также обломки, как сообщает полиция, упали в соседнем Кирьят-Моцкине.

В Службе скорой помощи сообщили, что при обстреле в Кирьят-Яме пострадала 70-летняя женщина, получившая осколочные ранения, ее отправили в больницу.

В Армии обороны Израиля сообщили, что зафиксировали около 85 запусков с территории Ливана в первую волну обстрела и еще 20 — во вторую. Большая часть ракет была перехвачена, заявили в ЦАХАЛ. Ракеты были запущены после того, как ЦАХАЛ атаковал террористические объекты „Хезболлы“ в квартале Дахия и в других районах Бейрута.

Обстрел пригородов Хайфы, как пишет израильский телеканал N12, стал самым сильным с начала войны 7 октября. Он начался сразу после выступления Наима Касема, заместителя лидера „Хезболлы“ Хасана Насраллы, который был убит 27 сентября в результате удара израильской авиации по Бейруту.