Не делайте так: два пенсионера из Ида-Вирумаа отдали мошенникам 30 тысяч евро

В начале октября мошенник позвонил 66-летнему жителю Ида-Вирумаа, представившись сотрудником Пенсионного департамента. Мошенник запросил у человека персональный код для различных операций и попросил ввести PIN-код Smart ID. Вскоре после этого мужчине позвонил другой мошенник, который представился сотрудником отдела безопасности Swedbank. Он убедил пострадавшего в том, что мошенники пытаются снять деньги с его счета и оформить на его имя кредит. Для защиты счета мужчину неоднократно просили вводить PIN-коды Smart ID, с помощью которых на его имя оформили несколько кредитов. Деньги мошенники сразу же перевели на другие счета. Ущерб составил 16 360 евро. Полиция расследует это дело в рамках уголовного производства.

Аналогичный случай произошел на этой неделе, 7 октября 75-летней жительнице Ида-Вирумаа позвонил мошенник, представившийся сотрудником Tele2. Он запросил ее персональный код для продления договора. Вскоре после этого ей позвонил другой мошенник, который назвал себя сотрудником отдела безопасности Swedbank, и заявил, что мошенники пытаются снять деньги с ее счета. Для защиты счета женщину неоднократно просили вводить PIN-коды Smart ID, после чего на ее имя также были оформлены кредиты, средства с которых перевели на чужие счета. Ущерб составил около 16 000 евро. Полиция выясняет все обстоятельства преступления в рамках уголовного производства.

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