ВИДЕО | „Это показывает техническую отсталость России“. Эксперт рассказал о сверхсекретном российском беспилотнике, сбитом над Украиной

5 октября украинские источники сообщили, что возле населенного пункта Костантиновка украинской армии удалось сбить российский штурмовик Су-25. Позже российские источники стали утверждать, что на самом деле это был тяжелый ударный дрон S-70 „Охотник“. Россияне заявляют, что этот дрон был уничтожен собственной системой ПВО российской армии.