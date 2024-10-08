08.10.2024, 18:21
ВИДЕО | „Это показывает техническую отсталость России“. Эксперт рассказал о сверхсекретном российском беспилотнике, сбитом над Украиной
В минувшую субботу Россия потеряла в Украине крайне редкое летательное устройство.Delfi узнал об этом аппарате подробнее.
5 октября украинские источники сообщили, что возле населенного пункта Костантиновка украинской армии удалось сбить российский штурмовик Су-25. Позже российские источники стали утверждать, что на самом деле это был тяжелый ударный дрон S-70 „Охотник“. Россияне заявляют, что этот дрон был уничтожен собственной системой ПВО российской армии.
Уже заказано?