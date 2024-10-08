ВИДЕО | На Форуме свободной России в Вильнюсе обсудили деколонизацию РФ, „формулу мира“ Украины, активизацию ФСБ в Европе и многое другое
4–5 октября в Вильнюсе проходил 13-й Форум свободной России. В нем участвовали известные российские оппозиционеры, приглашенные эксперты из Украины и стран Евросоюза, около 50 журналистов — из Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Польши, Беларуси, Украины, Германии, репортеры и даже священники, побывавшие на контролируемых ВСУ территориях Курской области, и многие другие. Были приглашены более 200 участников из 28 стран, пишет „Спектр“.
На мероприятии обсуждались такие вопросы, как:
— „Формулы мира“ и мнения о том, какой должна быть справедливая формула победы для Украины (без которой невозможна формула свободы для России). Сооснователь Форума свободной России Гари Каспаров отметил во время дискуссии, что цель Путина — уничтожить украинскую государственность: пока он у власти, война не будет закончена, возможны лишь временные прекращения огня. Также он отметил, что в российской истории военные поражения всегда предшествовали реформам, а победы способствовали укреплению тоталитарных тенденций. Мы на войне должны победить, чтобы Россия стала частью цивилизованного мира. После ухода, смерти или свержения Путина (для России) будет период неопределенности;
– Причины, по которым из российской политической эмиграции пока не получилось слаженное сопротивление российской власти;
– Деколонизация, какой она должна быть для России и как объяснить не только российскому, но и западному обществу, что и кремлевские нарративы, и кремлевские ракеты летят из одной точки запуска. Социолог Игорь Эйдман подчеркнул, что „нужно объяснять западной общественности, что экзистенциальной угрозой Западу является не поражение России в войне, а ее существование. Это — миссия российской политэмиграции в войне России против Украины“.
„Многие готовы верить, что вот сейчас ещё немного, и война закончится. Но, к сожалению, я не вижу возможностей для такой перспективы. Почему? Потому что у власти России Путин, а Россия — это персоналистская диктатура. Путин, как в своё время Сталин или Гитлер, в значительной степени определяет политические курсы этой страны, в том числе, фактически, его воля стала источником войны против Украины. И он никогда, пока он у власти, не откажется от этой своей сверхценной параноидальной идеи восстановления империи, которая невозможна без уничтожения независимости Украины и украинцев как независимого народа“, — сказал он;
– Депутат Верховной рады Украины Олег Дунда считает, что события 24 февраля 2022 года изменили вынесенный в заголовок нарратив, характерный для времен Холодной войны на дискуссионной панели о том, с чем имеет дело современный мир: со сговором криминальных диктатур против альянса демократий или со сговором… демократий и криминальных диктатур, которые прямо сейчас сообща решают, как лучше сдать Украину на съедение Путину? По мнению депутата, Россия ведет войну не за воссоздание СССР, а за восстановление „Варшавского блока“, который прекратил существование в 1991 году. „Де-юре это будет часть НАТО, а на самом деле эти страны будут слушать то, что говорят им из Москвы. Посмотрите на Орбана и на Фицо — какое это НАТО?!“, — задал риторический вопрос украинский политик.
— Будут ли „союзники“ принуждать Украину к унизительным пораженческим переговорам? Олег Дунда отметил, что „мы идем к созданию региональных блоков, и все будет зависеть от того, кто предложит этим блокам партнерство и предоставит „ядерный зонтик“ — США, Россия, или Китай“. Генеральный докладчик ПАСЕ по российским демократическим силам Эрик-Нийлес Кросс рассматривает три варианта окончания войны: победа Украины, победа России и раздел Украины. Если часть Украины будет оккупирована, то это будет в Москве подано, как победа Путина. И в этом случае Европа тоже будет разделена.
— Какие возможности есть у российской оппозиции за рубежом для противостояния российской власти и воздействия на российское общество? По словам Генерального докладчика ПАСЕ по российским демократическим силам Эрика Нийлеса Кросса, сейчас эта роль небольшая. Но, по его мнению, очень важно, что сегодня формулируются подобные политические резолюции и цели. Может быть, это не сразу окажет влияние, но есть те, кто их читает, и это очень помогает. Политолог Дмитрий Орешкин считает одной из приоритетных задач оппозиции — разрушение идеологии Путина.
„Нужно объяснять, что Путин уничтожает не только Украину, но и Россию. На следующий год военный бюджет составляет 13,2 триллиона рублей или 36,2 миллиарда рублей в день. Это годовой бюджет Республики Алтай! Вот о чем нужно говорить с россиянами: один день войны стоит годового бюджета целой республики“, — отметил он.
— Что ждет территории Курской области, находящиеся под контролем ВСУ, куда девались эвакуированные 150 000 человек, о которых ничего не слышно, и как живут теперь оставшиеся люди на захваченных территориях? Журналист SOTA отметил, что использование термина „освобождение“ вместо „оккупации“ по отношению к Курской области спорно, так как жители региона сейчас находятся в бедственном положении и ждут не новой власти, а воды, еды, электричества и т.д. При этом термин „оккупация“ используют сами украинские журналисты. Также российская оппозиция не смогла предложить конкретные решения проблем россиянам в Курской области.
По итогам обсуждения вопросов на 13-м Форуме была принята резолюция, направленная на усиление поддержки Украины и добровольцев, воюющих на ее стороне, а также на объединение российской оппозиции за рубежом для достижения общих целей.
„Наша конечная цель — полный демонтаж путинского режима и переучреждение России на новых принципах, предусматривающих отказ от имперского пути развития и создание современного демократического государства европейского типа. Данная цель предусматривает и отказ от использования символики, связанной с российской агрессией против Украины: российского триколора, герба и гимна путинской России. У нас уже есть наш бело-сине-белый флаг. Дело осталось за малым. Мы призываем всех наших единомышленников отказаться от использования символики путинской РФ и принять участие в разработке программы устройства и символики будущей Свободной России“, — пишется в резолюции Форума свободной России.
Форум был основан в марте 2016 года Гарри Каспаровым и Иваном Тютриным — бывшим исполнительным директором российского демократического движения „Солидарность“.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.