ВИДЕО | На Форуме свободной России в Вильнюсе обсудили деколонизацию РФ, „формулу мира“ Украины, активизацию ФСБ в Европе и многое другое

На мероприятии обсуждались такие вопросы, как:

— „Формулы мира“ и мнения о том, какой должна быть справедливая формула победы для Украины (без которой невозможна формула свободы для России). Сооснователь Форума свободной России Гари Каспаров отметил во время дискуссии, что цель Путина — уничтожить украинскую государственность: пока он у власти, война не будет закончена, возможны лишь временные прекращения огня. Также он отметил, что в российской истории военные поражения всегда предшествовали реформам, а победы способствовали укреплению тоталитарных тенденций. Мы на войне должны победить, чтобы Россия стала частью цивилизованного мира. После ухода, смерти или свержения Путина (для России) будет период неопределенности;

– Причины, по которым из российской политической эмиграции пока не получилось слаженное сопротивление российской власти;

– Деколонизация, какой она должна быть для России и как объяснить не только российскому, но и западному обществу, что и кремлевские нарративы, и кремлевские ракеты летят из одной точки запуска. Социолог Игорь Эйдман подчеркнул, что „нужно объяснять западной общественности, что экзистенциальной угрозой Западу является не поражение России в войне, а ее существование. Это — миссия российской политэмиграции в войне России против Украины“.

„Многие готовы верить, что вот сейчас ещё немного, и война закончится. Но, к сожалению, я не вижу возможностей для такой перспективы. Почему? Потому что у власти России Путин, а Россия — это персоналистская диктатура. Путин, как в своё время Сталин или Гитлер, в значительной степени определяет политические курсы этой страны, в том числе, фактически, его воля стала источником войны против Украины. И он никогда, пока он у власти, не откажется от этой своей сверхценной параноидальной идеи восстановления империи, которая невозможна без уничтожения независимости Украины и украинцев как независимого народа“, — сказал он;