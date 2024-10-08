Чемпионат Эстонии по футзалу пройдет без участия двукратного победителя первенства

Эстонский футбольный союз опубликовал список команд-участниц высшей лиги футзала, в котором отсутствует клуб из Виймси, двукратный чемпион и бронзовый призер прошлого сезона. Руководитель клуба Андрей Головин объяснил это финансовыми трудностями, сообщив, что команда не смогла найти достаточное финансирование и решила пропустить один сезон. В ближайший год клуб будет искать спонсоров и надеется вернуться через год. Об этом пишет ERR.

Из-за отказа Виймси „Динамо“ из Румму сохранило место в элите, а „Копли Кулбет“ вышел напрямую из первой лиги. В высшей лиге также сыграют „Силла“, „Бункер Партнер“, „Феникс“, „Рэйвенс“ и „Нарва Юнайтед“. Действующим чемпионом является „Силла“. Первый тур начнется 26 октября, а регулярный чемпионат пройдет в два круга.

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