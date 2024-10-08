Другие виды
08.10.2024, 14:56

СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Кубок CEV: находящийся в большом кризисе „Сельвер/ТалТех“ сыграет со словенским клубом

 
Начало в 20:00
Selver x TalTech loodab kodupubliku ees võidureele naasta.
Selver x TalTech loodab kodupubliku ees võidureele naasta.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Волейбольный клуб „Сельвер/ТалТех“, выбывший из отборочного раунда Лиги чемпионов, продолжит свои выступления в еврокубках, перейдя в Кубок CEV. Во вторник, 8 октября, в 20:00 команда проведет первый матч 1/32 финала против словенского клуба „Марибор“. Игра состоится в спортивном зале Аудентеса, а прямая трансляция будет доступна подписчикам Delfi.

Ответный матч, который пройдет в Словении, состоится 16 октября.

„Сельвер/ТалТех“ переживает непростой старт сезона. В Балтийской лиге команда проиграла два матча со счетом 0:3, а в Лиге чемпионов, несмотря на уверенную победу 3:0 в первой встрече с нидерландским клубом „Орион Старс“, покинула турнир, уступив в решающей золотой партии.

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