25.10.2024, 17:20
Волонтер детского фонда: не бойтесь, если увидите меня на пороге, вместе мы можем спасти детскую жизнь
Все ли деньги идут тем, для кого их собирают?
ФОТО: | Delfi Meedia
У многих сложилось впечатление, что благотворительные организации не передают собранные средства тем, кто в них нуждается, и удерживают высокий процент для себя. Как работают благотворительные фонды и почему жертвовать через них безопасно, рассказал Андрей Терехов, гражданский активист и волонтер.
В нашей стране много разных благотворительных организаций, которые поддерживают как больных взрослых и детей, так и домашних и диких животных, попавших в трудную ситуацию. Все эти организации объединяет одно желание: помочь тем, кто в этой помощи нуждается. Некоторые люди остерегаются подобных организаций, так как не уверены, что их пожертвования доходят до адресата. Можно ли доверять благотворительным организациям Эстонии?
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