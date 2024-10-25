Волонтер детского фонда: не бойтесь, если увидите меня на пороге, вместе мы можем спасти детскую жизнь

В нашей стране много разных благотворительных организаций, которые поддерживают как больных взрослых и детей, так и домашних и диких животных, попавших в трудную ситуацию. Все эти организации объединяет одно желание: помочь тем, кто в этой помощи нуждается. Некоторые люди остерегаются подобных организаций, так как не уверены, что их пожертвования доходят до адресата. Можно ли доверять благотворительным организациям Эстонии?

Я сам волонтер и помогаю Детскому фонду Клиники Тартуского университета. Эта организация занимается сбором средств для помощи больным детям в лечении редких и дорогих заболеваний, которые местное самоуправление или Касса здоровья не могут покрыть. Тогда на помощь приходит Детский фонд. Сотрудники фонда помнят много детских историй, которые закончились хорошо. Например, история Аннабель: в 2019 году у нее диагностировали редкую генетическую мутацию и для лечения требовалось больше двух миллионов евро. Детский фонд сумел собрать эту сумму за 3 недели, благодаря неравнодушию и отзывчивости жителей Эстонии. После сборов Аннабель отправилась на лечение в США, и сегодня девочка уже в Эстонии и получает восстановительное лечение.