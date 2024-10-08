Нобелевскую премию по физике дали за фундаментальные исследования нейросетей

Оба лауреата занимались статистической физикой, эта работа в конечном итоге и привела к созданию современных нейросетей, которые широко используются в сфере машинного зрения и других областях искусственного интеллекта.

Первыми лауреатами Нобелевских премий в 2024 году стали Виктор Эмброс и Гэри Равкун. Нобелевский комитет присудил им награду в области медицины и физиологии за открытие микроРНК.

9 октября нобелевскую неделю продолжит объявление лауреатов премии по химии. 10 октября назовут имя обладателя премии по литературе, 11 октября в Осло объявят лауреата премии мира, а 14 октября станет известно, кто в этом году получил премию по экономике памяти Альфреда Нобеля (ее учредил Банк Швеции в 1968 году).

Денежный эквивалент премии — 11 миллионов шведских крон — по текущему курсу составляет чуть более 1 миллиона долларов США.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .