Правда ли, что в Николаеве на поминках по бойцу ВСУ мобилизовали десять человек?
В сентябре 2024 года соцсети обошёл украиноязычный ролик, рассказывающий о визите сотрудников ТЦК на траурное мероприятие. Мы проверили подлинность этого видео.
Как сообщается в ролике, недавно в Николаеве работники местного территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) забрали десять человек с поминок по Дмитрию Хайруленко, мобилизованному в середине июня и вскоре погибшему в Курской области. В разгар поминок, проходивших в кафе, в заведение якобы ворвались люди в форме и увели с собой десятерых мужчин, с которыми уже больше недели не могут связаться их родственники. Наибольшую популярность сюжет получил в Telegram — в частности, благодаря каналам „Ne.Cахар“ (274 000 просмотров на момент написания этого разбора), Rus_criminal (136 000), „На самом деле в Херсоне“ (105 000), „Что произошло?“ (91 000), „Узел связи“ (85 000) и „На передоvой“ (77 000). Также он активно распространялся в Instagram и во „ВКонтакте“. Написала об инциденте и газета „Аргументы и факты“.
Вирусный ролик напоминает сюжет телеканала или другого СМИ, выпускающего видеоконтент: в начале ролика появляется логотип с надписью Ukraine, а видеоряд сопровождается субтитрами, которые дублирует закадровый голос. Однако „Проверено“, воспользовавшись сервисами обратного поиска по изображению в Google и „Яндекс“, а также инструментом TinEye, не смогло обнаружить других примеров использования логотипа из заставки. О предполагаемом инциденте в Николаеве не писали ни городские, ни общенациональные украинские издания.
Кадр, на котором якобы изображён погибший солдат ВСУ Дмитрий Хайруленко, взят из публикации о другом украинском военнослужащем, уроженце Волынской области Николае Войтовиче. Этот снимок был опубликован в феврале 2024 года в Facebook — тогда в профиле Шацкой сельской громады разместили некролог своего земляка. Войтович погиб 2 февраля в Донецкой области.
Кадры, на которых якобы запечатлены сотрудники ТЦК в николаевском кафе, появились в Сети ещё в июне 2023 года. В ролике украинского YouTube-канала „Знай свої права“ речь шла об инциденте в Черкасской области, где повестку пытались выписать человеку, работающему в заведении общепита. Поминки в этом видео не упоминались.
Остальные фрагменты видео, судя по отсутствию в украинских СМИ и соцсетях информации о погибшем недавно военнослужащем ВСУ Дмитрии Хайруленко, также были взяты из открытых источников и использованы для иллюстрации.
Первым это видео, по данным сервиса TGStat, разместил 19 сентября в 13:33 по московскому времени канал „Кот Костян“ (78 000 просмотров). Он неоднократно фигурировал в разборах „Проверено“ как источник дезинформации об Украине, в том числе и на тему мобилизации.
Таким образом, распространяемый в прокремлёвских Telegram-каналах сюжет — это очередной фейковый ролик, собранный из разных не связанных между собой видео и подготовленный с целью дискредитации украинской армии.
Итог: Фейк