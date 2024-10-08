Правда ли, что в Николаеве на поминках по бойцу ВСУ мобилизовали десять человек?

Как сообщается в ролике, недавно в Николаеве работники местного территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) забрали десять человек с поминок по Дмитрию Хайруленко, мобилизованному в середине июня и вскоре погибшему в Курской области. В разгар поминок, проходивших в кафе, в заведение якобы ворвались люди в форме и увели с собой десятерых мужчин, с которыми уже больше недели не могут связаться их родственники. Наибольшую популярность сюжет получил в Telegram — в частности, благодаря каналам „Ne.Cахар“ (274 000 просмотров на момент написания этого разбора), Rus_criminal (136 000), „На самом деле в Херсоне“ (105 000), „Что произошло?“ (91 000), „Узел связи“ (85 000) и „На передоvой“ (77 000). Также он активно распространялся в Instagram и во „ВКонтакте“. Написала об инциденте и газета „Аргументы и факты“.

: : :

Вирусный ролик напоминает сюжет телеканала или другого СМИ, выпускающего видеоконтент: в начале ролика появляется логотип с надписью Ukraine, а видеоряд сопровождается субтитрами, которые дублирует закадровый голос. Однако „Проверено“, воспользовавшись сервисами обратного поиска по изображению в Google и „Яндекс“, а также инструментом TinEye, не смогло обнаружить других примеров использования логотипа из заставки. О предполагаемом инциденте в Николаеве не писали ни городские, ни общенациональные украинские издания.

Кадр, на котором якобы изображён погибший солдат ВСУ Дмитрий Хайруленко, взят из публикации о другом украинском военнослужащем, уроженце Волынской области Николае Войтовиче. Этот снимок был опубликован в феврале 2024 года в Facebook — тогда в профиле Шацкой сельской громады разместили некролог своего земляка. Войтович погиб 2 февраля в Донецкой области.