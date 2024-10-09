11 праздников стропил одновременно: в Уус-Ярвекюла две трети домов уже проданы

„Уус-Ярвекюла – это уникальный проект, поскольку другого проекта развития недвижимости такого масштаба, включающего только рядные и двухквартирные дома, ещё не было. Такой объём строительства, в свою очередь, гарантирует, что застройщик, помимо самих домов, уже инвестировал в окружающую среду и качество жизни“, — говорит менеджер по продажам Invego Маркус Кюлавийр, объясняя большую популярность района. И добавляет, что Уус-Ярвекюла находится в волости Раэ, и всё необходимое для жизни там действительно рядом. „Например, в шаговой доступности от дома на выбор есть две отличные школы. При этом в случае необходимости до центра Таллинна можно добраться за 10-15 минут“, – поясняет Кюлавийр.

Во всех рядных домах два этажа, и у каждого дома есть собственный сад, где летом можно устраивать гриль-вечера с друзьями, а зимой строить с детьми снежные крепости. Буквально на днях для жителей района завершится строительство зоны активного отдыха, которая отличается необычайным многообразием: центром игровой зоны с покрытием из EPDM будет новая четырёхэтапная полоса приключений для детей младшего возраста. В песочнице и на качелях рядом с ней с удовольствием будут играть и проводить время дети разного возраста. Всю территорию зоны отдыха пересекает извилистая велопешеходная дорожка длиной более 250 м, которая располагает к пешим прогулкам, а также привлекает любителей прокатиться на велосипеде или самокате. Что касается спорта, то зона активного отдыха Уус-Ярвекюла предоставляет множество возможностей – здесь есть стол для пинг-понга, которым можно пользоваться круглый год, современная тренажёрная площадка и площадка для пляжного волейбола, которую некоторые любители волейбола уже успели оценить как лучшую.