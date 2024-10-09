Собственная вилла в Португалии? Застройщик из Эстонии поможет осуществить эту мечту
Чтобы воплотить мечту иметь собственную виллу в одной из тёплых стран, теперь можно просто протянуть руку, потому что девелопер из Эстонии Invego поможет сделать процесс инвестирования в чужой стране максимально простым, и условия предоставления кредитов в Португалии выгодные во всех отношениях.
Руководитель Invego Кристьян-Тор Вяхи говорит, что подготовка к строительству на южном берегу Португалии велась несколько лет, но теперь право на застройку получено, и совсем скоро будет получено разрешение на строительство. „Первые дома в районе вилл Silves Hills, строящемся в пригороде Силвиша, исторической столицы Южной Португалии, будут готовы уже к концу 2026 года“, – делится Вяхи тем, как развивается проект. По его словам, виллы будут располагаться на склонах холмов, и из них будет открываться живописный вид на окрестности. В Silves Hills будут построены виллы по трём разным проектам, отличающимся по площади, и в каждой будет собственный бассейн с подогревом, чтобы круглый год можно было получать максимум того, что предлагает тёплый климат Португалии.
Вместе надёжнее
Чтобы обеспечить желающим наилучшее представление о районе вилл Silves Hills, Invego уже организовала несколько ознакомительных поездок в Португалию, ещё одна группа отправится из Эстонии в конце октября. „В случае серьёзного интереса, без сомнения, стоит присоединиться к другим заинтересованным — мы организуем всё необходимое и познакомим с особенностями местной жизни“, — говорит менеджер по продажам Invego Сандра Алликсаар. По ее словам, Invego очень хорошо знает местные условия, так как один из членов команды уже много лет живёт в Португалии.
Интерес к проекту проявили люди как из Эстонии, так и из Великобритании, Германии, Франции, а также Южной и Северной Америки. „Конечно, особенно радует то, что к нашей деятельности в Португалии жители Эстонии проявили действительно большой интерес. Понятно, что люди предпочитают вести дела со знакомым и надёжным застройщиком, и теперь, когда уже более десяти жителей Эстонии зарезервировали для себя виллу, новые клиенты чувствуют себя более уверенно, не опасаясь, что будут чувствовать себя в чужой стране слишком изолированными“, – говорит Алликсаар.
Район Silves Hills, раскинувшийся на 65 гектарах и состоящий из 154 вилл, будет достаточно приватным, но там будет также построен клуб, в котором будет тренажёрный зал, ресторан, кафе и зона для совместной работы. „Первые владельцы вилл говорят, что одно из достоинств нового района в том, что чувство общности возникает с самого начала — помимо соотечественников, новые интересные знакомства можно завести и с соседями из других стран“, — говорит Алликсаар. И отмечает, что граждане Евросоюза пользуются в Португалии значительным преимуществом – банки предлагают им при двадцатипроцентном первом взносе ставку 0,75 % плюс Euribor.
Подходит для инвестирования
Помимо прочего, в районе вилл Silves Hills всем, кто хочет сдавать свою виллу в аренду в те периоды, когда не планирует там находиться, предлагается комплексная услуга по администрированию. „Конечно, кто-то переезжает сюда навсегда, но для многих Португалия становится местом, где они ежегодно проводят какое-то определённое время. Именно в этом случае вам поможет комплексная услуга администрирования, с помощью которой вы легко сможете сдать свою виллу в краткосрочную аренду на время своего отсутствия“, — говорит Алликсаар, которая к тому же не сомневается, что из-за популярности района стоимость недвижимости значительно увеличится с течением времени.
Invego является одним из ведущих предприятий развития недвижимости в Эстонии, которое за последние годы построило в Таллинне и его окрестностях дома более чем для 1250 семей, а также 30 000 квадратных метров бизнес-площадей. В Эстонии к числу наиболее крупных проектов развития Invego последних лет относятся недавно завершённое строительство районов Тискреоя и Табасалу Коду, а также жилые районы Луккаранна, Уус-Ярвекюла и Кейла Паргикодуд, строительство которых ещё ведётся. В столице Латвии предприятие сейчас занимается развитием жилых кварталов Parka Kvartals и Skanstes Rezidences, а также состоящего из рядных домов жилого района Vide Adaži, расположенного в пригороде Риги. В 2024 году у Invego стартовал в Португалии проект развития района вилл Silves Hills общей площадью 65 гектаров.