Собственная вилла в Португалии? Застройщик из Эстонии поможет осуществить эту мечту

Руководитель Invego Кристьян-Тор Вяхи говорит, что подготовка к строительству на южном берегу Португалии велась несколько лет, но теперь право на застройку получено, и совсем скоро будет получено разрешение на строительство. „Первые дома в районе вилл Silves Hills, строящемся в пригороде Силвиша, исторической столицы Южной Португалии, будут готовы уже к концу 2026 года“, – делится Вяхи тем, как развивается проект. По его словам, виллы будут располагаться на склонах холмов, и из них будет открываться живописный вид на окрестности. В Silves Hills будут построены виллы по трём разным проектам, отличающимся по площади, и в каждой будет собственный бассейн с подогревом, чтобы круглый год можно было получать максимум того, что предлагает тёплый климат Португалии.

Вместе надёжнее

Чтобы обеспечить желающим наилучшее представление о районе вилл Silves Hills, Invego уже организовала несколько ознакомительных поездок в Португалию, ещё одна группа отправится из Эстонии в конце октября. „В случае серьёзного интереса, без сомнения, стоит присоединиться к другим заинтересованным — мы организуем всё необходимое и познакомим с особенностями местной жизни“, — говорит менеджер по продажам Invego Сандра Алликсаар. По ее словам, Invego очень хорошо знает местные условия, так как один из членов команды уже много лет живёт в Португалии.

Интерес к проекту проявили люди как из Эстонии, так и из Великобритании, Германии, Франции, а также Южной и Северной Америки. „Конечно, особенно радует то, что к нашей деятельности в Португалии жители Эстонии проявили действительно большой интерес. Понятно, что люди предпочитают вести дела со знакомым и надёжным застройщиком, и теперь, когда уже более десяти жителей Эстонии зарезервировали для себя виллу, новые клиенты чувствуют себя более уверенно, не опасаясь, что будут чувствовать себя в чужой стране слишком изолированными“, – говорит Алликсаар.