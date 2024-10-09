Идиллия на морском берегу: Луккаранна предлагает кадриоргскую атмосферу на окраине города
В Таллинне на границе города, рядом с морем Invego строит жилой район Луккаранна, в котором уже прекрасно обустроились около ста семей, и совсем скоро здесь завершится строительство трёх новых домов, так что ещё до Рождества можно успеть переехать в свой новый дом с видом на море.
По словам менеджера по продажам Invego Рауля Андрессона, жилой комплекс Луккаранна, занимающий площадь десять гектаров, архитектурно спроектирован так, чтобы подчеркнуть близость к морю. „В самом современном жилом районе Таллинна всего 20 небольших домов с квартирами и 11 вилл на три семьи, комплексное решение района гарантирует, что все дома удобно отделены друг от друга“, – говорит Андрессон. И добавляет, что территория между домами представляет собой близкую к природе среду, полностью свободную от автомобилей. Здесь есть детская площадка, зона отдыха, спортивная площадка и извилистые пешеходные дорожки, создающие приятную парковую атмосферу.
Дома в Луккаранна светлые, с балконами и террасами, некоторые с видом на море. „Для нас важно, чтобы в каждом доме было достаточно солнечного света и из окон открывался вид на разные стороны. Большие трёхэтажные дома оборудованы лифтами, чтобы обеспечить доступность для всех“, — рассказывает Андрессон о комплексном и продуманном решении.
В жилом районе Луккаранна можно выбрать разные по площади квартиры с видом на море, дизайн интерьера которых выполнен в четырёх различных стилях. „Сейчас у нас есть как готовые к заселению дома, так и дома, строительство которых совсем скоро завершится, в них покупатели всё ещё могут выбрать множество деталей в соответствии со своими потребностями и пожеланиями, — говорит Андрессон и добавляет, что все виллы на три семьи уже проданы. – Тем же, кто желает жить именно в рядном доме, Invego предлагает рассмотреть возможность приобрести его в жилом районе Уус-Ярвекюла“. Кроме того, всем покупателям нового жилья предоставляется строительная гарантия на 5 лет. Гарантия распространяется на всё, что касается строительства и отделки, от вентиляционной системы и отопительных приборов до паркета или смесителей. Таким образом, сделавшему хорошую инвестицию новоиспечённому владельцу несколько лет не придётся беспокоиться о своём жилье, и он может спокойно в нём обустраиваться.
Занятие по душе найдут как старшие, так и младшие члены семьи
В Луккаранна есть детская площадка, представляющая собой многообразную игровую среду, в которой нет недостатка в различных аттракционах для лазания, качелях, и есть даже стационарный батут. Красивая по дизайну детская площадка обращает на себя внимание смелым выбором цветов. Для любителей активного отдыха постарше рядом с игровой площадкой есть стол для пинг-понга. Те, кто ведёт здоровый образ жизни, с удовольствием проводят время на тренажёрной площадке и в зоне для растяжки, где можно выполнять силовые упражнения, выбирая тренировки различной интенсивности и сложности. Эти возможности прекрасно подходят и для начинающих. В 50 метрах – берег моря, где можно, наслаждаясь закатом, скользить по глади воды на SUP-борде или провести замечательный пикник. Разумеется, в море приятно освежиться в жаркий летний день, а кто-то, наоборот, предпочтёт закаляться, купаясь зимой.
Луккаранна находится в Таллинне, в береговой части посёлка Тискре, рядом с клифом Табасалу. В XIX веке здесь был популярный летний курорт для благородной публики. Район Луккаранна, так же как расположенный в Кадриорге купальный салон Георга Витте, был одним из самых популярных морских курортов страны среди высшего общества Таллинна и Санкт-Петербурга. В числе тех, кому тогда довелось побывать на курортах Лукка и Тискре, была семья поэта А. С. Пушкина, его друзья, а также известный писатель-историк Николай Карамзин.
Invego занимается комплексным развитием эксклюзивных жилых районов, чтобы соответствовать пожеланиям и предпочтениям разных клиентов. Кроме Луккаранна, Invego является застройщиком жилых районов Тискреоя, Кейла Паргикодуд и Уус-Ярвекюла. В столице Латвии предприятие сейчас занимается развитием четырёх эксклюзивных проектов жилой застройки, и в этом году был дан старт ещё одному проекту – району вилл Silves Hills в Южной Португалии, общая площадь которого составит 65 гектаров..