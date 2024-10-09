Идиллия на морском берегу: Луккаранна предлагает кадриоргскую атмосферу на окраине города

По словам менеджера по продажам Invego Рауля Андрессона, жилой комплекс Луккаранна, занимающий площадь десять гектаров, архитектурно спроектирован так, чтобы подчеркнуть близость к морю. „В самом современном жилом районе Таллинна всего 20 небольших домов с квартирами и 11 вилл на три семьи, комплексное решение района гарантирует, что все дома удобно отделены друг от друга“, – говорит Андрессон. И добавляет, что территория между домами представляет собой близкую к природе среду, полностью свободную от автомобилей. Здесь есть детская площадка, зона отдыха, спортивная площадка и извилистые пешеходные дорожки, создающие приятную парковую атмосферу.

В жилом районе Луккаранна можно выбрать разные по площади квартиры с видом на море, дизайн интерьера которых выполнен в четырёх различных стилях. „Сейчас у нас есть как готовые к заселению дома, так и дома, строительство которых совсем скоро завершится, в них покупатели всё ещё могут выбрать множество деталей в соответствии со своими потребностями и пожеланиями, — говорит Андрессон и добавляет, что все виллы на три семьи уже проданы. – Тем же, кто желает жить именно в рядном доме, Invego предлагает рассмотреть возможность приобрести его в жилом районе Уус-Ярвекюла“. Кроме того, всем покупателям нового жилья предоставляется строительная гарантия на 5 лет. Гарантия распространяется на всё, что касается строительства и отделки, от вентиляционной системы и отопительных приборов до паркета или смесителей. Таким образом, сделавшему хорошую инвестицию новоиспечённому владельцу несколько лет не придётся беспокоиться о своём жилье, и он может спокойно в нём обустраиваться.