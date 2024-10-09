ВИДЕО | Таллинн, Рига или Вильнюс: какая столица Балтии лучше и интереснее?

Говорят, что все столицы Балтии одинаковы и если видел одну - то считай, посетил все три, - пишет болер к описанию под видео. - Говорят, что везде серо и скучно, дорого и неинтересно, а все местные взяли и уехали. Я же за два дня проехал поездом от Таллинна до Вильнюса с пересадкой в Риге. И в этом выпуске расскажу о своем большом путешествии по Балтии и чем каждая столица лучше двух других. И посмотрим на поезда, в каждой из стран“.

Таллинн - единственная балтийская столица, которая расположена на берегу Балтийского моря. А значит, что это бесконечные променады, новые районы с видом на закат, бесконечные ряды лодок, яхт и, конечно, пассажирские и круизные терминалы. Поэтому, если бы вы попросили меня рассказать что-то одно про Таллинн, я бы предложил вам сходить на экскурсию в портовый район Садама.

Еще 10 лет назад ничего из того, что вы видите сейчас в районе Садама, не было. Вокруг была промзона, по большей части давно заброшенная. И вдалеке башни старого города. Правда, трудно сейчас представить себе такое, глядя на то, как выглядит новый район порта в Таллинне. Но сейчас порт – один из самых быстро развивающихся районов столицы.

Рига - самый контрастный город Балтии. Для меня Рига - как Нью-Йорк, только не хватает небоскребов. Тут все вперемешку: бедность и маргиналы на фоне дорогих заведений и прилично одетых людей. Это - современные дорогие бизнес-центры, и рядом - подземные переходы с отвратительным амбре. И все же это - тот город, где пересекаются и куда ведут все дороги.

Вокзал в Вильнюсе - самый лучший из всех остальных в Балтии. Не как архитектурой, а тем, что находится внутри. Он самый чистый и опрятный, с огромным количеством зон, где можно сидеть за столами и зарядить гаджеты. Сам Вильнюс - бывшая столица империи. Хоть город и небольшой по современным меркам, это заметно сразу - по большим площадям, монументам и архитектуре.

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