Мнение
08.10.2024, 16:06

Алар Карис: демоны вернулись из ада на землю. Жажда сталинских тайных соглашений и сфер влияния снова поднимает голову

 
Президент Алар Карис
Президент Алар Карис
ФОТО: Teele Toova | Delfi Meedia

Мы можем резко осудить чудовищную жестокость России, но если мы не будем эффективно противостоять насилию, то история осудит именно нас, пишет президент Эстонии Алар Карис в своей статье для издания Politico.

Когда Берлинская стена пала в ноябре 1989 года, мне был 31 год. Я был ученым в биологическом центре Академии наук Эстонии и отцом двух маленьких детей. Я наблюдал из дома, в нескольких километрах от которого находилась база тяжелых бомбардировщиков с ядерным оружием, в оккупированной Советским Союзом Эстонии, как берлинцы разрушали стену, разделявшую их на протяжении тридцати лет.

Я с надеждой верил, что мои дети смогут жить в Европе, где не будет стен — ни духовных, ни физических.

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