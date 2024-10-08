Алар Карис: демоны вернулись из ада на землю. Жажда сталинских тайных соглашений и сфер влияния снова поднимает голову

Когда Берлинская стена пала в ноябре 1989 года, мне был 31 год. Я был ученым в биологическом центре Академии наук Эстонии и отцом двух маленьких детей. Я наблюдал из дома, в нескольких километрах от которого находилась база тяжелых бомбардировщиков с ядерным оружием, в оккупированной Советским Союзом Эстонии, как берлинцы разрушали стену, разделявшую их на протяжении тридцати лет.