Камеры на автобусных полосах: установят ли их в Таллинне?

Камеры, контролирующие соблюдение правил движения на полосах общественного транспорта, установлены в ряде стран. Эти камеры используются для автоматической фиксации нарушений, таких как выезд частных автомобилей на полосы, предназначенные только для общественного транспорта.

Как правило, подобные камеры устанавливают в крупных городах. Например, они есть в Лондоне, Берлине, Париже, Москве, Риме, Барселоне, Мадриде. Эти меры помогают поддерживать эффективность и приоритет общественного транспорта, особенно в городах с высоким уровнем загруженности дорог.

Планируют ли их установку в Эстонии?

По словам эксперта по мобильности Транспортного департамента Таллинна, в городе задумываются об установке подобных камер. „На данный момент на определенных участках дорогах будут тестовые проверки камер, но никто штрафы получать не будет, - подтвердил Григорий Парфенов. - Насколько мне известно, определенные сложности есть с законодательством. Также в обработке данных. Камера должна будет фиксировать все транспортные средства, а потом уже отделять - кто нарушил, а кто нет“.

„Таллинн выбрал грамотную политику рассматривать все возможные методы и анализировать их. Если данные подтверждают, что данная мера будет эффективна, то город старается ее внедрять“, - сказал Парфенов в подкасте RusDelfi.

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