Камеры на автобусных полосах: установят ли их в Таллинне?(4)
RusDelfi спросил у представителя Транспортного департамента Таллинна Григория Парфенова, задумывается ли город об установке камер, которые будут следить, чтобы автомобилисты не заезжали на полосу общественного транспорта.
Камеры, контролирующие соблюдение правил движения на полосах общественного транспорта, установлены в ряде стран. Эти камеры используются для автоматической фиксации нарушений, таких как выезд частных автомобилей на полосы, предназначенные только для общественного транспорта.
Как правило, подобные камеры устанавливают в крупных городах. Например, они есть в Лондоне, Берлине, Париже, Москве, Риме, Барселоне, Мадриде. Эти меры помогают поддерживать эффективность и приоритет общественного транспорта, особенно в городах с высоким уровнем загруженности дорог.
Планируют ли их установку в Эстонии?
По словам эксперта по мобильности Транспортного департамента Таллинна, в городе задумываются об установке подобных камер. „На данный момент на определенных участках дорогах будут тестовые проверки камер, но никто штрафы получать не будет, - подтвердил Григорий Парфенов. - Насколько мне известно, определенные сложности есть с законодательством. Также в обработке данных. Камера должна будет фиксировать все транспортные средства, а потом уже отделять - кто нарушил, а кто нет“.
„Таллинн выбрал грамотную политику рассматривать все возможные методы и анализировать их. Если данные подтверждают, что данная мера будет эффективна, то город старается ее внедрять“, - сказал Парфенов в подкасте RusDelfi.
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