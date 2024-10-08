Один против государства. Кем был Ильдар Дадин — россиянин, воевавший за ВСУ

Оппозиция

Ильдару Дадину было 42 года, он из подмосковного города Железнодорожный. Учился в столичном институте стали и сплавов, служил в армии на флоте, увлекался боксом, работал охранником.

В своих интервью середины 2010-х годов он рассказывал, что вообще не интересовался политикой до событий 2011–2012 годов, когда по всей России прошли акции против фальсификаций на выборах в Госдуму. В Москве и многих городах России они тогда стали самыми многочисленными с начала 1990-х годов.

„До конца 2011 года я вообще не знал, что в России есть протестное движение, есть тот беспредел, о котором я узнал впоследствии. Я узнал об этом, когда увидел в конце 2011 года мощнейшие фальсификации на выборах“, — говорил он в интервью „Открытой России“ (признана в 2021 „нежелательной организацией“ и ликвидирована после этого).

Впоследствии, отмечает BBC News Русская служба, он несколько раз был наблюдателем на выборах. Например, на президентских в 2012 году работал в штабе бизнесмена Михаила Прохорова.

6 мая 2012 года его задержала полиция на акции протеста, из которой потом вырастет „болотное дело“, — по названию Болотной площади, где в тот день происходили столкновения оппозиционеров с силовиками. Тогда более 30 человек обвинили в сопротивлении полиции, многие получили реальный срок, сейчас считается, что это было самым большим политическим делом в современной России.

Дадин не стал фигурантом этого дела, но много раз выступал в поддержку его участников. При этом протестные акции, в которых участвовал Ильдар Дадин, были немногочисленными, новости о них даже не всегда попадали в СМИ.