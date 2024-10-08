В Одессе российская ракета попала в гражданское судно под флагом Палау. Погиб украинец, ранены пять иностранцев

По его словам, российские войска атаковали город баллистическими ракетами. По данным „Суспiльне“, взрывы прозвучали незадолго до 20:00.

Целью российских войск, по словам Олега Кипера, стала портовая инфраструктура Одессы. Баллистическая ракета попала в гражданское судно под флагом Палау. Погиб 60-летний украинец, который работал в компании, обрабатывающей грузы. Ранения получили пять иностранных граждан.

Как заявил Кипер, российские войска „пытаются сорвать работу украинского зернового коридора“. За последние дни это вторая атака на гражданское судно — в ночь на 6 октября под удар попал сухогруз, тогда никто не пострадал.

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