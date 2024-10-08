В новом сезоне чемпионата Эстонии по футзалу примут участие восемь клубов

Действующим чемпионом лиги, который постарается защитить титул, является силламяэский клуб „Силла“. В новом сезоне ему предстоит конкурировать с уже знакомыми соперниками: „Динамо“ (Румму), „Бункер Партнер“ (Таллинн), „Равенс Футзал“ (Тарту), „Феникс“ (Йыхви) и „Нарва Юнайтед“.

Новичками этого сезона стали команды „Копли Кулбет“ и „Саку Спортинг“, которые поднялись из Первой лиги и теперь вступят в борьбу за титул чемпиона в высшем дивизионе чемпионата Эстонии по футзалу.

В чемпионате Эстонии по футзалу соревнования проходят в два этапа. Сначала команды участвуют в двухкруговом основном турнире по системе „дома и в гостях“. После этого стартует плей-офф, который проводится по кубковой системе и включает четвертьфиналы, полуфиналы, матч за третье место и финал.

Матчи первого тура чемпионата Эстонии по футзалу пройдут в субботу, 26 октября, а игры плей-офф запланированы на конец апреля.

Расписание можно посмотритесь ТУТ.

Новый футзальный сезон в Эстонии стартует в субботу, 19 октября, когда в матче за Суперкубок встретятся действующий чемпион „Силла“ из Силламяэ и обладатель второго места таллиннский „Бункер Партнер“. Игра пройдет в спортивном центре Сыле и начнется в 19:00.

В прошлом году „Силла“ выиграла Суперкубок Эстонии, одержав разгромную победу над йыхвиским „Феникс“ со счетом 10:2. „Бункер Партнер“ в свою очередь сыграет в матче за Суперкубок впервые.

Билеты на Суперкубок можно купить ТУТ.

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