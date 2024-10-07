МНЕНИЕ | Как мы вновь оказались в ситуации, где ненависть и насилие становятся нормой?
7 октября – очередная трагическая годовщина в истории еврейского народа. „Почему мировое сообщество вновь демонстрирует безразличие, а порой даже открытое презрение к еврейскому народу?“ - задается вопросом Бетина Бешкина, член Еврейской общины Эстонии.
На протяжении практически 80 лет нам обещали, что наших детей не будут поднимать из кровати среди ночи, что нас не будут волочить по улице, лишать свободы, бить и насиловать. Но год назад эти варварства повторились. 7 октября 2023 года началась новая волна массового насилия против евреев — крупнейшая с 1945 года. Сегодня – очередная трагическая годовщина в истории еврейского народа.
Ровно год назад вооружённые боевики ХАМАСа вторглись в Израиль, и с особой жестокостью убили 1 200 человек. В течение нескольких часов они вырезали всех без разбора: женщин и мужчин, детей и стариков. В настоящий момент более ста человек всё еще находятся в плену у террористов, их судьба неизвестна. Израиль живет в постоянной тревоге: как и народ Украины, израильтяне ежедневно вынуждены прятаться в бомбоубежищах.
Тем временем мир вновь демонстрирует пугающую безучастность а, в некоторых случаях – откровенную ненависть к евреям. Резолюции ООН в отношении Израиля и его права на самозащиту всё более категоричны, а по улицам мировых столиц маршируют активисты с антисемитскими лозунгами. В обиход даже вернулось слово „еврейский погром“.
Как мы снова оказались в точке „евреев нельзя убивать, но...“? Когда-то мир уже молча наблюдал за систематическим истреблением еврейского народа. Сегодня, спустя год после варварского нападения 7 октября, это вопрос, который мы обязаны задать себе и миру. Настало время для коллективного осмысления. Только совместными усилиями мы сможем гарантировать, что история не повторится, и ужасы Холокоста останутся в прошлом, а не станут частью нашего будущего.
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