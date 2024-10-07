МНЕНИЕ | Как мы вновь оказались в ситуации, где ненависть и насилие становятся нормой?

На протяжении практически 80 лет нам обещали, что наших детей не будут поднимать из кровати среди ночи, что нас не будут волочить по улице, лишать свободы, бить и насиловать. Но год назад эти варварства повторились. 7 октября 2023 года началась новая волна массового насилия против евреев — крупнейшая с 1945 года. Сегодня – очередная трагическая годовщина в истории еврейского народа.

Ровно год назад вооружённые боевики ХАМАСа вторглись в Израиль, и с особой жестокостью убили 1 200 человек. В течение нескольких часов они вырезали всех без разбора: женщин и мужчин, детей и стариков. В настоящий момент более ста человек всё еще находятся в плену у террористов, их судьба неизвестна. Израиль живет в постоянной тревоге: как и народ Украины, израильтяне ежедневно вынуждены прятаться в бомбоубежищах.

Тем временем мир вновь демонстрирует пугающую безучастность а, в некоторых случаях – откровенную ненависть к евреям. Резолюции ООН в отношении Израиля и его права на самозащиту всё более категоричны, а по улицам мировых столиц маршируют активисты с антисемитскими лозунгами. В обиход даже вернулось слово „еврейский погром“.

Как мы снова оказались в точке „евреев нельзя убивать, но...“? Когда-то мир уже молча наблюдал за систематическим истреблением еврейского народа. Сегодня, спустя год после варварского нападения 7 октября, это вопрос, который мы обязаны задать себе и миру. Настало время для коллективного осмысления. Только совместными усилиями мы сможем гарантировать, что история не повторится, и ужасы Холокоста останутся в прошлом, а не станут частью нашего будущего.

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