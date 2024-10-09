09.10.2024, 14:50
Эстонский форвард о жизни во Вьетнаме: однажды на балкон заползла змея, я даже выяснять не стал - ядовитая или нет
ФОТО: | Delfi Meedia
Нападающий Эрик Сорга вновь получил вызов в сборную Эстонии. Все благодаря неожиданному отъезду во Вьетнам, где он усилил состав местного „Хошимина“. Змеи и осы, дожди и ураганы, отсутствие английского у тренера и 9 тысяч километров до Европы - это далеко не все препятствия, которые приходится преодолевать эстонскому форварду, чтобы попасть в главную команду страны.
В начале сентября Эрик Сорга подписал двухлетний контракт с вьетнамским клубом „Хошимин“ (4-е место в прошлом сезоне) и отправился в экзотический чемпионат. В первых четырех матчах лиги он неизменно выходил в стартовом составе и отдал одну голевую передачу.
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