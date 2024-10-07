Вице-мэр Кохтла-Ярве вручила новенькие клюшки юным хоккеистам, которые вошли в число лучших игроков Финляндии и Швеции

На торжественном открытии чемпионата Эстонии по хоккею в Кохтла-Ярве вице-мэр Эвелин Данилов вручила новые клюшки воспитанникам хоккейной школы „Эверест“ Руслану Хейткову и Арсению Кольцову. Эти хоккеисты не просто участники чемпионата; они представляют национальную сборную Эстонии среди юниоров в открытой лиге мастеров Финляндии. В настоящее время они входят в ТОП-20 лучших игроков среди более чем 350 участников из таких хоккейных держав, как Финляндия и Швеция.