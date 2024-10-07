Вице-мэр Кохтла-Ярве вручила новенькие клюшки юным хоккеистам, которые вошли в число лучших игроков Финляндии и Швеции
В субботу, 5 октября, в Кохтла-Ярве стартовал чемпионат Эстонии по хоккею. Особое внимание привлекли два юных хоккеиста — Руслан Хейтков и Арсений Кольцов, воспитанники хоккейной школы „Эверест“.
На торжественном открытии чемпионата Эстонии по хоккею в Кохтла-Ярве вице-мэр Эвелин Данилов вручила новые клюшки воспитанникам хоккейной школы „Эверест“ Руслану Хейткову и Арсению Кольцову. Эти хоккеисты не просто участники чемпионата; они представляют национальную сборную Эстонии среди юниоров в открытой лиге мастеров Финляндии. В настоящее время они входят в ТОП-20 лучших игроков среди более чем 350 участников из таких хоккейных держав, как Финляндия и Швеция.
Клуб из Кохтла-Ярве „Эверест“ успешно начал чемпионат Эстонии по хоккею, одержав крупную домашнюю победу над столичным „Вайперс“ со счетом 7:2.
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