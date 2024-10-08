Режиссера фильма „Выбор“, снятого в Нарве, номинировали на стипендию имени Кальо Кийска

Елена Пазилина живет в Нарве. Жюри при выдвижении ее на номинацию написало, что признает единственного живущего и работающего в Ида-Вирумаа местного режиссера, снявшего свой первый полнометражный фильм в Нарве и, в основном, нарвскими местными силами. Жюри также отметило, что ее художественный фильм получил широкое внимание за пределами уезда и теплую поддержку местного сообщества.

Стипендия вручалась первый раз в 2010 году. После небольшого перерыва в 2022 году она была восстановлена ​​самоуправлением Йыхви. В конкурсе могут принимать участие режиссеры, продюсеры, кинооператоры, композиторы, художники и другие участники творческого кинопроцесса. Работы, поданные на получение стипендии, должны быть сняты в Ида-Вирумаа в течение последних трех лет. С точки зрения жанра это могут быть художественные, документальные фильмы, видеоклипы. В этом году на стипендию было подано 14 заявок. Члены жюри выбрали трех номинантов: Елену Пазилину, Кирилла Волкова, Марию Рейнуп. Кто получит стипендию, станет известно 16 октября.

„У каждого режиссера свой особый путь в мире кино, и у меня тоже, – рассказала Елена RusDelfi. – В свое время мне очень повезло, когда я поступила в магистратуру в BFM в 2009 году и твердо решила стать режиссером. В 2010 году вместе с большой творческой командой мы сняли короткометражный фильм „Выстрел“ в качестве дипломной работы. У меня были большие планы поехать в Лондон и учиться режиссуре, но жизнь внесла свои коррективы“.

По личным обстоятельствам Елене пришлось отказаться от своей мечты о кинопроизводстве, она окончила университет, пожила несколько лет за границей и вернулась с семьей в Нарву. Сейчас она работает следователем в PPA, но успевает уделять время творческим проектам и развитию своего таланта. Например, в течение лета она занималась постановкой любительского спектакля „Трамвай“, премьера которого состоялась в конце августа.