Режиссера фильма „Выбор“, снятого в Нарве, номинировали на стипендию имени Кальо Кийска
Елену Пазилину, которая несколько лет назад в качестве режиссера занималась съемками фильма „Выбор“ в Нарве, выбрали как одного из трех номинантов на получение стипендии в области киноискусства имени Кальо Кийска. Стипендия создана для поддержки молодых деятелей киноискусства, создающих свои работы в Ида-Вирумаа.
Елена Пазилина живет в Нарве. Жюри при выдвижении ее на номинацию написало, что признает единственного живущего и работающего в Ида-Вирумаа местного режиссера, снявшего свой первый полнометражный фильм в Нарве и, в основном, нарвскими местными силами. Жюри также отметило, что ее художественный фильм получил широкое внимание за пределами уезда и теплую поддержку местного сообщества.
Стипендия вручалась первый раз в 2010 году. После небольшого перерыва в 2022 году она была восстановлена самоуправлением Йыхви. В конкурсе могут принимать участие режиссеры, продюсеры, кинооператоры, композиторы, художники и другие участники творческого кинопроцесса. Работы, поданные на получение стипендии, должны быть сняты в Ида-Вирумаа в течение последних трех лет. С точки зрения жанра это могут быть художественные, документальные фильмы, видеоклипы. В этом году на стипендию было подано 14 заявок. Члены жюри выбрали трех номинантов: Елену Пазилину, Кирилла Волкова, Марию Рейнуп. Кто получит стипендию, станет известно 16 октября.
„У каждого режиссера свой особый путь в мире кино, и у меня тоже, – рассказала Елена RusDelfi. – В свое время мне очень повезло, когда я поступила в магистратуру в BFM в 2009 году и твердо решила стать режиссером. В 2010 году вместе с большой творческой командой мы сняли короткометражный фильм „Выстрел“ в качестве дипломной работы. У меня были большие планы поехать в Лондон и учиться режиссуре, но жизнь внесла свои коррективы“.
По личным обстоятельствам Елене пришлось отказаться от своей мечты о кинопроизводстве, она окончила университет, пожила несколько лет за границей и вернулась с семьей в Нарву. Сейчас она работает следователем в PPA, но успевает уделять время творческим проектам и развитию своего таланта. Например, в течение лета она занималась постановкой любительского спектакля „Трамвай“, премьера которого состоялась в конце августа.
„На сегодняшний день я комиссар полиции с 11-летним стажем работы, – поделилась Елена историей о своей жизни. – Я большой патриот Нарвы, живу в районе Кренгольма, у меня двое маленьких сыновей. Могу с большой радостью сказать, что в последние годы Нарва, мой родной город, вернула меня в мир кино, потому что в один момент я вдруг обнаружила, что Нарва и нарвитяне вдохновляют меня на создание кинопроектов и театральных постановок так, как никто не мог вдохновить до этого“.
По словам Пазилиной, в 2022 году ей посчастливилось стать частью большого и очень увлекательного процесса производства художественного фильма „Выбор“ вместе с другими талантливыми горожанами. Тогда благодаря Фонду Интеграции и Дому эстонского языка сбылась ее большая мечта в жизни – поработать над полнометражным художественным фильмом.
„Самая главная эмоция от номинации – это бесконечное чувство благодарности ко всем, кто меня поддерживал на нелегком творческом пути, доверял мне и работал со мной, кино – это коллективный вид творчества, и за любой на первый взгляд личной победой стоит огромнейшее количество поддерживающих и доверяющих тебя людей“, – добавила Елена.
Она призналась, что после того, как узнала о номинировании и почувствовала признание не только многих нарвитян, но и профессионального сообщества, ей захотелось вновь снимать полнометражное кино.
Как пишут организаторы вручения стипендии, ее цель как раз и состоит в стимулировании создания киноработ, отражающих культурное разнообразие региона, и помощи в развитии местного кинопроизводства.
В состав жюри входят мэр Йыхви Марис Тоомель, киноведы Пеэтер Симм, Кристийна Давидянц и Маарья Хиндоалла. В прошлом году стипендию молодого кинодеятеля имени Кальо Кийска получила кинопродюсер Элина Литвинова.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.