Неделя Северных стран в Нарве: медиаграмотность, уважительные диалоги, мастер-классы и ужин

„Благополучие – это не просто здоровье или материальная обеспеченность. Это также умение находить гармонию в отношениях с другими людьми, собой и окружающим миром. В этом году мы уделяем особое внимание важности общения, взаимоподдержки и сотрудничества“, – отметил Евгений Тимощук, организатор Недели Северных стран, координатор программ Нарвского филиала Совета министров Северных стран. Он добавил, что мероприятия недели объединяют разные поколения – от детей до пожилых людей, предлагая как новые знания, так и практическую деятельность.

В первый день в сотрудничестве с Эстонской национальной библиотекой, пройдет семинар по медиаграмотности. Эксперты Национальной библиотеки Катерина Ботнар и Кристина Каю расскажут о медиа, развитии технологий и необходимых навыках для ориентации в цифровой среде. Вечером в Нарвской центральной библиотеке откроется выставка „Между строк“, посвященная шведской литературе и влиянию литературы на нашу жизнь и общество.

Во второй половине недели состоится семинар и тренинг, представляющий метод гражданского диалога Timeout. Этот метод был разработан в Финляндии как способ организации конструктивного общения между людьми с разными взглядами и опытом. Своим опытом поделятся один из признанных специалистов в этой области – исследователь в области политической философии и директор Академии диалога Финляндии Кай Алханен, а также Анна Сидорова, специалист по фасилитации диалогов и эксперт по культурному многообразию в Центре содействия искусству при Министерстве образования и культуры Финляндии. К участию приглашаются руководители разного уровня, организаторы общественных обсуждений, педагоги и все, кто хочет продвигать диалоги, основанные на уважении и сотрудничестве.