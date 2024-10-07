Неделя Северных стран в Нарве: медиаграмотность, уважительные диалоги, мастер-классы и ужин
Сегодня, 7 октября, в Нарве началась традиционная Неделя Северных стран, которая знакомит с культурой и ценностями Северных стран. Тема недели в этом году – благополучие в самом широком смысле. Неделя Северных стран, которая продлится до 13 октября, приглашает всех открыть для себя разные аспекты уюта и благополучия через увлекательные мероприятия – от семинаров до семейного дня.
„Благополучие – это не просто здоровье или материальная обеспеченность. Это также умение находить гармонию в отношениях с другими людьми, собой и окружающим миром. В этом году мы уделяем особое внимание важности общения, взаимоподдержки и сотрудничества“, – отметил Евгений Тимощук, организатор Недели Северных стран, координатор программ Нарвского филиала Совета министров Северных стран. Он добавил, что мероприятия недели объединяют разные поколения – от детей до пожилых людей, предлагая как новые знания, так и практическую деятельность.
В первый день в сотрудничестве с Эстонской национальной библиотекой, пройдет семинар по медиаграмотности. Эксперты Национальной библиотеки Катерина Ботнар и Кристина Каю расскажут о медиа, развитии технологий и необходимых навыках для ориентации в цифровой среде. Вечером в Нарвской центральной библиотеке откроется выставка „Между строк“, посвященная шведской литературе и влиянию литературы на нашу жизнь и общество.
Во второй половине недели состоится семинар и тренинг, представляющий метод гражданского диалога Timeout. Этот метод был разработан в Финляндии как способ организации конструктивного общения между людьми с разными взглядами и опытом. Своим опытом поделятся один из признанных специалистов в этой области – исследователь в области политической философии и директор Академии диалога Финляндии Кай Алханен, а также Анна Сидорова, специалист по фасилитации диалогов и эксперт по культурному многообразию в Центре содействия искусству при Министерстве образования и культуры Финляндии. К участию приглашаются руководители разного уровня, организаторы общественных обсуждений, педагоги и все, кто хочет продвигать диалоги, основанные на уважении и сотрудничестве.
В течение недели пройдут различные мастер-классы, где можно будет создать сумку, чашку или украшение с мотивами Северных стран. Неделя завершится традиционным северным ужином, на котором шеф-повар Владимир Упениек представит самые аутентичные вкусы Северных стран, а также большим семейным днем.
С программой Недели Северных стран можно познакомиться на сайте www.norden.ee и на странице в Facebook www.facebook.com/nordicweek2024.
Большинство мероприятий Недели Северных стран для публики бесплатны, в некоторых случаях требуется предварительная регистрация.
Неделя Северных стран проводится под эгидой эстонского представительства Совета Министров Северных стран в сотрудничестве со многими хорошими партнерами: посольства Северных стран в Эстонии, Институт Финляндии, Soome Dialoog (Timeout), Нарвская центральная библиотека, Narva Noortekeskus, город Нарва, IDA SPAA & Saun и отель Narva, кафе Valge Kõrvits и кафе Alex.
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