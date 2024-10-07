„Проект“: Путин не приезжает в Сочи, опасаясь дронов ВСУ

Президент России Владимир Путин перестал посещать одну из своих любимых резиденций - „Бочаров ручей“ в Сочи- из-за страха погибнуть в результате удара украинского беспилотника. Об этом говорится в расследовании издания „Проекта“, обнародованном в понедельник, 7 октября - день рождения Путина.

По данным „Проекта“, Путин до начала объявленной им полномасштабной войны против Украины проводил в „Бочаровом ручье“ примерно один месяц ежегодно, в основном в „бархатный сезон“ осенью. Кроме того, у Путина, как отмечает издание, была традиция именно в этом месте праздновать 12 мая день рождения бывшей гимнастки Алины Кабаевой - матери двух его сыновей.

Ситуация поменялась осенью 2023 года

В исследовании говорится, что в первый год войны Путин не изменял своим привычкам, принимая в резиденции президентов Турции, Азербайджана и Казахстана, премьера Армении и правителя Беларуси. Но всё резко изменилось в 2023 году, когда Сочи начали активно атаковать беспилотники. Так, 20 сентября того же года близ сочинского аэропорта из-за удара дрона взорвалась цистерна с топливом. Новые атаки произошли 1 и 14 октября: в первом случае украинская разведка утверждала, что БПЛА попал на территорию аэропорта - по вертолетной площадке, которой мог пользоваться российский президент во время своих визитов.

Владимир Путин был в Сочи между атаками, на свой прошлый день рождения, где, среди прочего, провел встречу с главой непризнанной Абхазии Асланом Бжанией. Именно тогда он осознал угрозу и испугался, сообщают расследователи, ссылаясь на информацию от „знакомого президента“. Официально Путин пробыл здесь лишь восемь дней за год, о чем свидетельствует информация на сайте Кремля: последний раз он был в Сочи в марте 2024 года - для встречи с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

„Проект“: в сочинской резиденции Путина снесли главное здание