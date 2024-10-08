В российских школах дети пишут сочинения и создают книги о родственниках и выпускниках, которые ушли на войну. В школе №14 в Нижневартовске, Ханты-Мансийский автономный округ, ставится спектакль под названием „Не 43-й…“, основанный на историях добровольцев-учителейб воевавших в Украине. Педагоги подали заявку на грант в размере 1,2 миллиона рублей (11 455 евро) для финансирования гастролей школьного театра.

На „патриотических уроках“ в школах и детсадах теперь выступают бывшие заключенные, в том числе бойцы ЧВК „Вагнер“. В Котельниках (Московская область) с восьмиклассниками общался Александр Глазов, осужденный за подстрекательство подростков к самоубийству. В Новосибирске школьников встречал Никита Семянов, сидевший за убийство и обвиняемый в педофилии. В Туве уроки проводили бывшие бойцы „Вагнера“ и „Ахмата“ с криминальным прошлым.

В российских школах произошли изменения: „Технологию“ заменили на „Трудовое обучение“, а ОБЖ переименовали в „Основы безопасности и обороны Родины“, где старшеклассников учат обращаться с оружием. Введен новый курс „Семьеведение“, продвигающий традиционные ценности, многодетное материнство и брак только между мужчиной и женщиной.

Выпускникам же преподносят российскую официальную версию конфликта в Украине, называя его „специальной военной операцией“ и проявлением „истинного патриотизма“, направленного на „защиту жителей Донбасса и противодействие угрозам НАТО“.

В школах часто выступают военные, рассказывая о своем боевом опыте: говорят о значимости службы в армии, а девочкам внушают роль будущих многодетных матерей. Старшеклассникам говорят, что они — „создатели будущего своей страны“ и наследники „великого культурного и исторического наследия“.

С 2022-2023 учебного года в российских школах введен новый предмет — „Разговоры о важном “, посвященная патриотизму, истории, гражданским ценностям и экологическому воспитанию. Младших школьников учат любить свою Родину и природу, а старшеклассникам прививают чувство исторической памяти и национальной гордости.

На презентации проекта Лукьяненко подчеркнул, что этот роман — не просто описание „реальных боевых событий“. По словам автора, это смелая попытка донести „правду России“ до молодого поколения.

Издательство „Яуза“ в Москве готовит к выпуску графический роман Сергея Лукьяненко СВО: Непридуманные истории, рассчитанный на школьников старших классов. Комикс, созданный на основе рассказов военных и мирных жителей, посвящен начальной стадии российского вторжения в Мариуполь. В нем украинские силы изображены в негативном ключе: как использующие мирных жителей в качестве живого щита, занимающиеся мародерством и запугиванием.

Московское издательство „Яуза“ готовится выпустить графический роман известного российского писателя-фантаста Сергея Лукьяненко под названием СВО: Правдивые истории, ориентированный на старшеклассников. Комикс, основанный на рассказах солдат и мирных жителей, описывает события во время российского вторжения в Мариуполь, изображая украинские силы в негативном свете. Лукьяненко описал книгу как попытку донести „правду России“ до молодежи.

Сенатор Людмила Скаковская выразила возмущение по поводу продажи школьных тетрадей в Твери перед началом нового учебного года, заявив, что дизайн обложек нарушает закон о государственном флаге России и игнорирует установленные этические нормы. По словам Скаковской, были приняты немедленные меры, и вся линейка продукции была снята с продажи.

Предложение запретить преподавание теории эволюции Дарвина в российских школах вызвало серьезные общественные дебаты. Хотя подобные инициативы обычно отвергаются, эта исходит от влиятельного политического деятеля — Муслима Хучиева , помощника премьер-министра России Михаила Мишустина . Ранее Хучиев занимал пост премьер-министра Чечни, что придает его предложению дополнительный вес и привлекает внимание на высоком уровне. Призыв Хучиева исключить теорию Дарвина из школьных учебников был озвучен на авторитетной площадке, что сделало его невозможным игнорировать для общественности и политиков.

Это не первый проект Лукьяненко в сфере молодежных медиа за последнее время. В июне анимационная студия „Союзмультфильм“ и сам автор объявили о разработке новой медиафраншизы с участием „русских супергероев“, олицетворяющих, по словам Лукьяненко, „истинно российские моральные ценности“. Инициатива направлена на создание уникальной концепции героизма, основанной на патриотизме и традиционных ценностях, в противоположность западным супергеройским сюжетам.

Лукьяненко, который публично поддержал войну в марте 2022 года, назвал российское вторжение в Украину „вынужденной необходимостью“. Его позиция оказала значительное влияние на последние проекты, формируя их темы и повествование в соответствии с государственной точкой зрения на патриотизм и национальную идентичность.

И любимые детские персонажи были адаптированы под текущую повестку. Для юной аудитории классическая сказка о Винни-Пухе получила военную российскую интерпретацию: Пух изображен сражающимся на Украине против „злых пчел“ с желто-синими полосками на хвостах — отсылка к украинскому флагу. Сова стала командиром, а сам Пух, облаченный в полную российскую военную экипировку, показан в окопах.

Особенно абсурдным выглядит образ Пятачка. Его сделали „кадыровцем“ — бойцом из чеченских батальонов Кадырова. Ирония в том, что Пятачок, будучи свиньей, изображен как мусульманин, молящийся в окопах, несмотря на то, что свиньи считаются харам (запрещенными) в исламе.

Тем временем Россия продолжает критиковать образовательные системы других стран, особенно тех, которые когда-то находились под её колониальным контролем. Исследователи Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) установили, что в новых учебниках истории бывших советских республик Россия изображается как колониальная держава, угнетавшая местное население и наносящая вред их культурам. В Казахстане российская экспансия описывается как военно-колониальная политика; в Азербайджане — как военное вторжение; в Узбекистане и Армении — как насильственное вмешательство, подрывающее национальную идентичность. В израильских и иранских учебниках Россия представлена как антисемитское государство и агрессор, вмешивающийся во внутренние дела.

К 2024 году российская пропаганда окончательно внедрилась во все аспекты образовательного процесса, превратив школы в инструмент государственной идеологической работы. Школьникам внушают идею, что они должны быть готовы пойти на войну в любой момент, используя военную риторику даже на уровне начального образования.

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