Мнение
07.10.2024, 19:04

МНЕНИЕ | А был ли Пурга? Спецпредставитель в Ида-Вирумаа нужен, но финансирование нужнее

 
Марк Герассименко
Яанус Пурга, бывший спецпредставитель в Ида-Вирумаа
Яанус Пурга, бывший спецпредставитель в Ида-Вирумаа
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Проблемы Ида-Вирумаа не ограничиваются безработицей: в уезде, где многие люди являются с точки зрения рынка труда „лишними“, из года в год отмечается самый быстрый отток населения среди всех уездов страны. На одного человека предпенсионного возраста в Ида-Вирумаа приходится лишь 0,61 ребенка в возрасте от 15 до 14 лет – наихудший показатель по стране, не считая островного уезда Хийумаа. Ида-Вирумаа рискует быстро превратиться в один гигантский дом престарелых, пишет Марк Герассименко.

Октябрь начался с новости, что представитель правительства в Ида-Вирумаа Яанус Пурга решил оставить свою должность. При этом многие жители уезда узнали о существовании спецпредставителя только сейчас.

И все же не стоит обвинять Пурга в бездеятельности: он выполнил ту задачу, которую перед ним поставило правительство. Перед назначением Пурга в должность год назад был риск, что средства Фонда справедливого перехода останутся частично не распределены и Эстонии придется вернуть деньги Еврокомиссии. Благодаря агитации среди местных бизнесменов, которой занимался Пурга, а также смягчению условий подачи ходатайств все средства фонда будут использованы.

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