МНЕНИЕ | А был ли Пурга? Спецпредставитель в Ида-Вирумаа нужен, но финансирование нужнее

Проблемы Ида-Вирумаа не ограничиваются безработицей: в уезде, где многие люди являются с точки зрения рынка труда „лишними“, из года в год отмечается самый быстрый отток населения среди всех уездов страны. На одного человека предпенсионного возраста в Ида-Вирумаа приходится лишь 0,61 ребенка в возрасте от 15 до 14 лет – наихудший показатель по стране, не считая островного уезда Хийумаа. Ида-Вирумаа рискует быстро превратиться в один гигантский дом престарелых, пишет Марк Герассименко.