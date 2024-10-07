Штраф 200 евро за полет дрона, 160 – за незаконный переход. Очереди меньше, но есть – так прошли выходные на нарвском погранпункте

5 октября пограничники обнаружили незаконное пересечение временного пограничного перехода из Эстонии в Россию и обратно по реке Нарва. Судно задержали, водителя оштрафовали на 160 евро.

В этот же день таможенники нашли среди вещей гражданина Сербии запрещенную символику. Мужчине объяснили правила, он выбросил вещь и получил разрешение продолжить свой путь в Эстонию.

Днем ранее, 4 октября, пограничники обнаружили в приграничной зоне летающий беспилотник. Полет дрона был несогласованным, поэтому за правонарушение мужчину оштрафовали на 200 евро.

В выходные на пограничном пункте Нарва в Эстонию не пустили 18 иностранцев, среди которых восемь граждан России, трех молдаван, двух украинцев, двух казахов, по одному израильтянину, пакистанцу и таджику. Чаще всего причиной задержания было то, что у людей не было соответствующих документов для въезда или они давали неясные показания о цели своего путешествия. Иностранцам был запрещен въезд в страну, они вернулись в Россию.

Очереди у погранпункта на выход из Эстонии сохраняются. По словам очевидцев, тех, кто переходил границу и написал об этом в социальных сетях, можно пройти оба погранпункта за час, а можно, даже приехав в Нарву и заняв очередь в 17:00, не успеть пройти границу до 23:00 и остаться ночевать в приграничном городе. Ситуация постоянно меняется, пишут участники групп в социальных сетях, часто сложно угадать, в какое время лучше переходить границу, чтобы меньше стоять. По-прежнему ночью можно увидеть на Петровской площади нескольких людей, которые остаются ночевать на улице, не желая пропустить кого-либо в утреннюю очередь.

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