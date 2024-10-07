Чрезвычайная ситуация в Ливане: Эстонский совет помощи беженцам начинает сбор пожертвований

„Более 70% официальных приютов для беженцев заполнены, и людям необходимо временное жилье. Люди, покинувшие свои дома, вынуждены ночевать на улицах, в машинах и на автобусных остановках. Многие уже несколько раз должны были покинуть свои дома“, - сказал руководитель Эстонского совета помощи беженцам Ээро Янсон.

Эстонский совет помощи беженцам начинает сбор пожертвований для оказания гуманитарной помощи людям, пострадавшим в результате военных действий. Пожертвование можно сделать на сайте Эстонского совета помощи беженцам . Каждый пожертвованный евро поможет оказать критически важную помощь тем, кто в ней больше всего нуждается.

В ​сотрудничестве с местной организацией Nusaned Эстонский совет помощи беженцам будет оказывать денежную помощь людям, бежавшим из страны. Эти выплаты помогут им покрыть свои основные потребности в поиске экстренного жилья.

Сегодня исполняется год с того дня, как Хамас напал на Израиль, после чего последовало вторжение Израиля в сектор Газа и военные действия в Ливане и на Западном берегу реки Иордан. Десятки тысяч невинных людей погибли, миллионы были вынуждены покинуть свои дома и жить среди войны и разрушений.

23 сентября 2024 года Израиль начал масштабную военную операцию в Ливане, в результате которой более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома. Ливан является одной из крупнейших стран, принимающих беженцев: в нем проживает около 1,5 миллиона сирийских и 200 000 палестинских беженцев. Еще до начала масштабной военной операции потребность в помощи в Ливане была очень велика. По данным Всемирного банка, 44% населения Ливана живут в бедности, а гиперинфляция сделала товары и услуги первой необходимости недоступными для многих.

Эстонский совет помощи беженцам работает в Ливане с 2018 года.

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