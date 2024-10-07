07.10.2024, 17:04
МНЕНИЕ | Бедный студент не вытянет эстонскую экономику из кризиса
Правительство целится в студентов, а бьет по экономике
ФОТО: | TÜ
Отмена стипендий за отличные результаты в учебе - на поможет эстонской экономике, считает Никита Волков, специалист в области международных отношений и обозреватель СМИ.
В минувшую пятницу стало известно, что со следующего учебного года студенты, показывающие отличные результаты в учебе, перестанут получать стипендию от государства. Не трудно догадаться, что основной мотивацией для принятия данного решения послужило желание эстонского государства скорректировать траты Министерства образования и науки, так как государство сочло неразумным тратить 2,4 миллиона евро на нужды студентов-отличников.
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