МНЕНИЕ | Бедный студент не вытянет эстонскую экономику из кризиса

В минувшую пятницу стало известно, что со следующего учебного года студенты, показывающие отличные результаты в учебе, перестанут получать стипендию от государства. Не трудно догадаться, что основной мотивацией для принятия данного решения послужило желание эстонского государства скорректировать траты Министерства образования и науки, так как государство сочло неразумным тратить 2,4 миллиона евро на нужды студентов-отличников.

Несмотря на то, что только 6% от общего числа студентов попадали под критерии получения стипендии в 100 евро за успешные результаты в учебе, эстонское государство верит, что необходимо разработать стипендию, которая будет основана на потребности, а не на успеваемости студента. В университетской среде данное решение не нашло позитивного отклика, ведь стипендия за отличные результаты в учебе выступала в качестве дополнительного мотивирующего фактора для студентов прикладывать к учебе больше усилий.