Мнение
07.10.2024, 17:04

МНЕНИЕ | Бедный студент не вытянет эстонскую экономику из кризиса

 
Правительство целится в студентов, а бьет по экономике
Никита Волков
Студенты Тартусского университета, иллюстративное фото
Студенты Тартусского университета, иллюстративное фото
ФОТО: Johan-Paul Hion |

Отмена стипендий за отличные результаты в учебе - на поможет эстонской экономике, считает Никита Волков, специалист в области международных отношений и обозреватель СМИ.

В минувшую пятницу стало известно, что со следующего учебного года студенты, показывающие отличные результаты в учебе, перестанут получать стипендию от государства. Не трудно догадаться, что основной мотивацией для принятия данного решения послужило желание эстонского государства скорректировать траты Министерства образования и науки, так как государство сочло неразумным тратить 2,4 миллиона евро на нужды студентов-отличников.

Несмотря на то, что только 6% от общего числа студентов попадали под критерии получения стипендии в 100 евро за успешные результаты в учебе, эстонское государство верит, что необходимо разработать стипендию, которая будет основана на потребности, а не на успеваемости студента. В университетской среде данное решение не нашло позитивного отклика, ведь стипендия за отличные результаты в учебе выступала в качестве дополнительного мотивирующего фактора для студентов прикладывать к учебе больше усилий.

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