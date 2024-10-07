Не хватало 20, теперь — нескольких человек. В Нарве решили проблему недостатка опорных специалистов, но не полностью законно

По словам вице-мэра по вопросам образования Мессурме Писаревой, Нарва рассматривала возможность закупки услуг у сторонних организаций, чтобы соблюсти новые требования закона, но в городе, как и в уезде нет учреждений, способных предложить услуги таких специалистов в нужном объеме. „Также HARNO подтвердил, что услуги специалистов Rajaleidja для закупки не предоставляются, поэтому, чтобы обеспечить образовательные учреждения необходимой поддержкой, вынуждены сделать исключение и принять на работу специалистов с недостаточным знанием эстонского языка“, — прокомментировала Писарева.

Она уточнила, что у некоторых специалистов не хватило 1-2 баллов до нужного уровня эстонского языка, но есть и такие, у кого пока нет уровня B1. По ее мнению, несмотря на то, что уровень языка является важным для обеспечения качественного образования, на данный момент важнее предоставить детям услугу, в которой они нуждаются.

Впрочем, и сейчас недостаток специалистов сохраняется, не все позиции чиновники смогли заполнить даже теми специалистами, у кого нет эстонского на нужном уровне.

На вопрос все ли директора были согласны с таким решением чиновников, вице-мэр ответила аккуратно: „Несмотря на наличие проблем, они осознают важность наличия специалистов для выполнения образовательных задач“.

Опорным специалистам в детских садах зарплата выплачивается из местного бюджета, а вот специалистам школ — из государственного финансирования. Поэтому возможно, если у опорного специалиста нет уровня владения языком B2, это повлияет на его зарплату.