Не хватало 20, теперь — нескольких человек. В Нарве решили проблему недостатка опорных специалистов, но не полностью законно
На начало сентября в садах и школах Нарвы не хватало 20 опорных специалистов — 14 логопедов, четырех специальных педагогов, двух школьных психологов. Люди, которые могут занимать эти должности с нужной профессиональной квалификацией, по словам чиновников, в городе есть, но они не владеют эстонским на В2 или С1. В итоге власти Нарвы сделали исключение и приняли на работу специалистов с недостаточным знанием эстонского языка.
По словам вице-мэра по вопросам образования Мессурме Писаревой, Нарва рассматривала возможность закупки услуг у сторонних организаций, чтобы соблюсти новые требования закона, но в городе, как и в уезде нет учреждений, способных предложить услуги таких специалистов в нужном объеме. „Также HARNO подтвердил, что услуги специалистов Rajaleidja для закупки не предоставляются, поэтому, чтобы обеспечить образовательные учреждения необходимой поддержкой, вынуждены сделать исключение и принять на работу специалистов с недостаточным знанием эстонского языка“, — прокомментировала Писарева.
Она уточнила, что у некоторых специалистов не хватило 1-2 баллов до нужного уровня эстонского языка, но есть и такие, у кого пока нет уровня B1. По ее мнению, несмотря на то, что уровень языка является важным для обеспечения качественного образования, на данный момент важнее предоставить детям услугу, в которой они нуждаются.
Впрочем, и сейчас недостаток специалистов сохраняется, не все позиции чиновники смогли заполнить даже теми специалистами, у кого нет эстонского на нужном уровне.
На вопрос все ли директора были согласны с таким решением чиновников, вице-мэр ответила аккуратно: „Несмотря на наличие проблем, они осознают важность наличия специалистов для выполнения образовательных задач“.
Опорным специалистам в детских садах зарплата выплачивается из местного бюджета, а вот специалистам школ — из государственного финансирования. Поэтому возможно, если у опорного специалиста нет уровня владения языком B2, это повлияет на его зарплату.
По словам депутата Рийгикогу и лидера фракции местных депутатов Narva Алексея Евграфова, он полностью разделяет решение горуправы, так как не видит другой альтернативы, потому что главное — чтобы дети могли получать услугу, в которой они нуждаются. Опасений, что может возникнуть конфликт между самоуправлением и министерством образования из-за того, что город взял специалистов, которые не соответствуют требованиям, Евграфов не видит. „Дети важнее в этой ситуации, и город ни в коем случае не хочет саботировать решения государства, просто пока другого варианта нет“, — сказал Евграфов. Он добавил, что как депутат Рийгикогу неоднократно отправлял вопросы в министерство, описывал ситуацию с опорными специалистами, но не получил в ответ реально работающих рекомендаций, как решить проблему. При этом, отметил он, депутаты регулярно последние полгода заслушивали чиновников из Отдела культуры, которые отчитывались о проделанной работе по переходу школ на эстонский язык обучения, были довольны тем, что работа идет, при необходимости давали свои рекомендации.
Горуправа, в надежде избежать конфронтацию с министерством, известила государство о том, что Отделу культуры Нарвы не удалось найти всех необходимых специалистов, соответствующих квалификационным требованиям, и они были вынуждены с начала сентября принять на вакантные должности специалистов, которые не соответствуют квалификационным требованиям, в первую очередь по владению языком.
Еще больше информации про переход на эстоноязычное образование читайте ЗДЕСЬ
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.