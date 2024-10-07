Нобелевскую премию по медицине и физиологии получили ученые, открывшие микроРНК

Гэри Равкану 72 года, он в основном занимается молекулярной биологией и генетикой. Он член Национальных Академии наук и Медицинской академии США, а также Американского философского общества.

Члену Национальной академии наук США и Американской академии искусств и наук Виктору Эмбросу 70 лет. Он получил известность как исследователь микроРНК и проводил многие исследования вместе с Гэри Равканом.

Как говорится на сайте Нобелевского комитета, премия присуждена за открытие фундаментального принципа регулирования активности генов.

Информацию, хранящуюся в наших хромосомах, можно сравнить с инструкцией по эксплуатации для всех клеток нашего организма. Каждая клетка содержит одинаковые хромосомы, поэтому в каждой клетке есть точно такой же набор генов и точно такой же набор инструкций.

Тем не менее разные типы клеток, например, мышечные и нервные, имеют совершенно разные характеристики. Эти различия объясняются регуляцией генов, которая позволяет каждой клетке выбирать только нужные инструкции. Таким образом, в каждом типе клеток активен только правильный набор генов.

Виктор Эмброс и Гэри Равкан изучали, как развиваются различные типы клеток. Они открыли микроРНК — новый класс молекул РНК, которые играют важнейшую роль в регуляции генов.

Их открытие раскрыло совершенно новый принцип регуляции генов, оказавшийся крайне важным для многоклеточных организмов, включая человека. Сейчас известно, что геном человека кодирует более тысячи микроРНК. Как оказалось, микроРНК имеют фундаментальное значение для развития и функционирования организмов.

Нобелевскую премию ученые получили за открытие жизненно важного регуляторного механизма, используемого в клетках для контроля активности генов.

В прошлом году Нобелевской премии в области медицины и физиологии удостоились Каталин Карико (Венгрия) и Дрю Вайсман (США) — за открытия, которые позволили разработать новый тип вакцин на основе РНК.