Нобелевскую премию по медицине и физиологии получили ученые, открывшие микроРНК
Нобелевская премия по физиологии и медицине за 2024 год присуждена американцам Виктору Эмбросу и Гэри Равкану за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов, пишет BBC News Русская служба.
Гэри Равкану 72 года, он в основном занимается молекулярной биологией и генетикой. Он член Национальных Академии наук и Медицинской академии США, а также Американского философского общества.
Члену Национальной академии наук США и Американской академии искусств и наук Виктору Эмбросу 70 лет. Он получил известность как исследователь микроРНК и проводил многие исследования вместе с Гэри Равканом.
Как говорится на сайте Нобелевского комитета, премия присуждена за открытие фундаментального принципа регулирования активности генов.
Информацию, хранящуюся в наших хромосомах, можно сравнить с инструкцией по эксплуатации для всех клеток нашего организма. Каждая клетка содержит одинаковые хромосомы, поэтому в каждой клетке есть точно такой же набор генов и точно такой же набор инструкций.
Тем не менее разные типы клеток, например, мышечные и нервные, имеют совершенно разные характеристики. Эти различия объясняются регуляцией генов, которая позволяет каждой клетке выбирать только нужные инструкции. Таким образом, в каждом типе клеток активен только правильный набор генов.
Виктор Эмброс и Гэри Равкан изучали, как развиваются различные типы клеток. Они открыли микроРНК — новый класс молекул РНК, которые играют важнейшую роль в регуляции генов.
Их открытие раскрыло совершенно новый принцип регуляции генов, оказавшийся крайне важным для многоклеточных организмов, включая человека. Сейчас известно, что геном человека кодирует более тысячи микроРНК. Как оказалось, микроРНК имеют фундаментальное значение для развития и функционирования организмов.
Нобелевскую премию ученые получили за открытие жизненно важного регуляторного механизма, используемого в клетках для контроля активности генов.
В прошлом году Нобелевской премии в области медицины и физиологии удостоились Каталин Карико (Венгрия) и Дрю Вайсман (США) — за открытия, которые позволили разработать новый тип вакцин на основе РНК.
За два с половиной года короновирусной пандемии использование РНК-вакцин для профилактики Covid-19 помогло спасти десятки миллионов жизней.
История премий
С 1901 года в общей сложности были присуждены 114 Нобелевских премий по физиологии и медицине, ее лауреатами стали 226 человек.
Устав Нобелевского фонда предусматривает, что премия может быть разделена поровну между двумя работами, если каждая из них окажется достойной награждения.
Если работа, заслужившая премию, создана двумя или тремя авторами, она присуждается им совместно.
39 премий в области медицины были вручены только одному лауреату. 35 премий разделили между собой два человека, и еще 39 премий были поделены между тремя лауреатами.
Нобелевская премия по физиологии и медицине не присуждалась девять раз: в 1915-1918, 1921, 1925, 1940-1942 годах.
По правилам Нобелевского комитета, если ни одна из рассматриваемых работ не покажется экспертам достаточно передовой и уникальной, призовой фонд сохраняется до следующего года.
Среди лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине 13 женщин. Из них лишь Барбара Макклинток получила ее единолично, без соавторов, в 1983 году.
На сегодняшний день самый молодой лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине — Фредерик Г. Бантинг, получивший ее в 1923 году в возрасте 32 лет.
Самый пожилой лауреат — Пейтон Роус, которому на момент присуждения премии в 1966 году было 87 лет.