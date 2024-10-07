Правда ли, что во Львове студентам предложили получить зачёт за сданную на макулатуру книгу русского писателя?

Дизайн объявления напоминает тот, что обычно использует пресс-служба ЛНУ в социальных сетях: оформление в сине-жёлтых цветах с декоративными элементами в виде традиционного орнамента. Пресс-центр ЛНУ также добавляет логотип учебного заведения к каждой фотографии, которую публикует на своих ресурсах.

Все блогеры, распространившие информацию о „депушкинизации“ во Львовском университете, используют одну и ту же фотографию. Лист размещён на пробковой доске, при этом какие-либо отличительные черты, позволяющие определить место съёмки, на фото отсутствуют. В верхней части объявления указана дата проведения акции — 31 сентября 2024 года. Но в сентябре 30 дней, а значит, такой даты попросту не существует.

В объявлении указано, что акция распространяется на студентов четвёртого курса бакалаврской программы „Филология (украинский язык и литература / литературное творчество)“. Во Львове программа с таким названием есть только во Львовском национальном университете (ЛНУ) имени Ивана Франко. Хотя пресс-служба этого учебного заведения активно ведёт соцсети, новости о предполагаемой акции нет в официальных аккаунтах ЛНУ в Instagram , Facebook и Telegram . Нет этого объявления и на официальном сайте вуза, не писали о нём и авторитетные украинские СМИ.

Согласно приказу ректора ЛНУ, занятия для студентов бакалавриата в первом семестре 2024/2025 учебного года проходят со 2 сентября по 30 ноября. Только после этого в учебном заведении принимают зачёты. Соответственно, назначать проведение акции на несуществующее 31 сентября, за два месяца до сессии, как минимум странно.

В комментарии фактчекерам из проекта StopFake пресс-служба ЛНУ сообщила, что в стенах университета такие акции не проводились: „Никаких подобных инициатив во Львовском национальном университете имени Ивана Франко не реализуется. Добавлю, что любые виды семестрового оценивания студенты Львовского университета получают по результатам академической успеваемости, а не из-за участия в сомнительных инициативах“, — пояснил руководитель пресс-центра Олег Вивчарык.

Наиболее ранняя публикация об объявлении, которую обнаружило „Проверено“, появилась в прокремлёвском Telegram-канале Nina Vatt (37 000 просмотров) 25 сентября в 13:44 по московскому времени. Этот канал неоднократно упоминался в разборах „Проверено“ как распространитель дезинформации.

Хотя снимок объявления в ЛНУ был сфальсифицирован, акции со сбором книг на русском языке на макулатуру действительно проходили в Украине после начала полномасштабного российского вторжения. К примеру, киевский муниципальный книжный магазин „Сияние книг“ в сентябре 2022 года собрал почти 25 тонн. В январе 2024 года подобную акцию проводило и издательство Vivat. Как правило, авторы таких инициатив собирают средства на нужды армии — например, Vivat обещало потратить вырученные от сдачи макулатуры деньги на покупку пикапа для ВСУ.

Таким образом, ЛНУ не предлагал студентам получить зачёт автоматом по украинской литературе, если они сдадут книгу русского писателя на макулатуру. Сообщения об этой акции не подтверждаются никакими авторитетными источниками. Единственным доказательством служит сфотографированное в неизвестном месте объявление, которое впервые опубликовал прокремлёвский Telegram-канал и которое содержит ошибки.

Итог: Фейк