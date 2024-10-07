У берегов Северной Европы дрейфует поврежденное судно с грузом аммиачной селитры из России. Местные порты его не принимают

По данным издания, судно под флагом Мальты вышло в августе из порта в городе Кандалакша Мурманской области, пишет „Медуза“. На его борту находятся 20 тысяч тонн аммиачной селитры, которую доставляют в один из портов Африки. Судно принадлежит мальтийской компании Ruby Enterprise, а управляется Serenity Shipping, базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах.

Вскоре после выхода из Кандалакши судно село на мель — в результате на корпусе появились несколько трещин, повреждены руль и гребной винт.

С 1 по 4 сентября судно находилось в порту норвежского Тромсё, там его осмотрели и отправили на ремонт в порт другой страны. После этого „Руби“ взяло курс на Клайпеду, однако Литва не разрешила судну зайти в порт.

Местные власти опасаются, что груз может сдетонировать, как это произошло в августе 2020 года в порту Бейрута, где взорвались 2750 тонн аммиачной селитры. Литовские чиновники назвали судно „Руби“ „плавающей мегабомбой“, предупредив европейских политиков о возможном российском саботаже. После этого судну также запретили пришвартоваться на Мальте.

Сейчас „Руби“ находится в 14 морских милях от побережья Кента на юго-востоке Англии. Владельцы „Руби“ запросили у британских властей разрешение на стоянку, чтобы выгрузить удобрения на другое судно и провести ремонт. По данным береговой охраны Великобритании, на прошлой неделе судно дозаправлялось, оставаясь на якоре в море.

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