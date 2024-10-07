ВИДЕО | Леброн Джеймс впервые вышел на площадку в матче „Лейкерс“ вместе со своим сыном

Лидер „Лейкерс“ Леброн Джеймс и его старший сын Бронни одновременно вышли на площадку в предсезонной встрече с „Санз“ (114:118), проведя вместе 4 минуты и 9 секунд. Леброн набрал 19 очков (8 из 12 с игры), сделал 5 подборов и 4 передачи. Бронни отметился 2 подборами и 4 потерями, не набрав очков (0 из 1 с игры) за 13 минут, проведенных на площадке. 6 октября Бронни исполнилось 20 лет.

„Это очень круто, особенно для нашей семьи. Этот момент точно никогда не забудется“, — сказал Леброн после матча.

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