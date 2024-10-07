Исследование: 40% жителей Ида-Вирумаа боятся, что могут не справиться в следующем году

Согласно данным опроса, 16% жителей Ида-Вирумаа абсолютно уверены, что в наступающем году у них будут финансовые затруднения. По словам Софии Кирсимаа, руководителя GS Core, предприятия, занимающегося долговым производством, экономическая незащищённость жителей Северо-Восточной Эстонии значительно выше, чем в других частях Эстонии. „В опросе, проведённом год назад, уже была заметная разница между Ида-Вирумаа и другими регионами, но в этом году страх не справиться с повседневным обязательствами увеличился ещё на пять процентных пунктов“, – пояснила Кирсимаа и привела пример обратного: если в Харьюмаа полностью уверены в своей платёжеспособности 20% опрошенных, то среди жителей Ида-Вирумаа таких всего 6%, то есть более чем в три раза меньше.

Исследование также выявило большие различия между финансовым положением эстонских и русских респондентов. „Среди русских респондентов в два раза больше людей, которые в течение последнего года неоднократно задерживали оплату счетов из-за недостатка денег. Среди эстонцев этот показатель составил 9%, а среди русских респондентов – целых 18%“, – поделилась Кирсимаа и уточнила, что среди эстонцев этот показатель за год не изменился, а вот среди русских он увеличился на пять процентных пунктов. „Каждый третий из числа русских респондентов был вынужден брать кредит на повседневные расходы, то есть оплату продуктов питания, жилищного кредита и коммунальных услуг, а в прошлом году это пришлось сделать каждому пятому респонденту“, – добавила Кирсимаа.

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