TV3: В Латвии вместе с лидером ОПГ Спиридоновым арестованы его родители и жена

Адвокат Спиридонова Артурс Лиелгалвис отвергает подозрения полиции в отношении своего клиента как главного организатора базирующейся в Испании группировки, передает RusDelfi.lv.

Адвокат отказался отвечать на вопрос про источник доходов своего клиента (у Спиридонова нет зарегистрированных компаний в Латвии). „Это может быть связано с расследованием, поэтому не хочу комментировать более подробно“, — сказал Лиелгалвис.

На вопрос, как члены семьи могли быть причастны к тому, в чем подозревается Спиридонов, адвокат заявил, что об этом следует спросить их защитников. Программа допускает, что одним из защитников может быть Рита Ольхова, но она отказалась от комментариев.

Начальник отдела по борьбе с серьезной и серийной организованной преступностью Главного управления криминальной полиции Госполиции Петерис Бауска рассказал программе, что Спиридонов известен в криминальных кругах. По его словам, его знают преступники, занимающиеся наркоторговлей.

„Харизматичный человек, лидер. Этот стиль работы предполагает роскошный образ жизни, показную мишуру, чтобы обозначить себя важным игроком в этом цехе, если можно так сказать“, - сказал Петерис Бауска.

„Nekā personīga“ выяснила, что Юрия Спиридонова в криминальных кругах называют „Гедой“, ссылаясь на его опыт.

В Латвии на имя супруги Спиридонова Александры зарегистрирована компания SIA „Aisha 333“, уставный капитал которой составляет один евро. Фирма зарегистрирована в многоквартирном доме в Риге, на улице Сеску. По словам управляющего домом, фирмы здесь нет, но в здании есть квартира Александры Спиридоновой, которую она сдает в аренду. С 11 сентября решением Госполиции на квартиру наложен арест.

В Госполиции выяснили, что задержанные в Испании члены ОПГ являются жителями Латвии, а также жителями республик бывшего СССР. Более подробную информацию о задержанных правоохранители не предоставляют. Адвокат Спиридонова тоже не знает, кем являются задержанные в Испании.