ВИДЕО | Женская команда „Флоры“ завоевала седьмой подряд титул чемпиона Эстонии

Все три гола в победном матче „Флоры“ забила Лизетт Таммик, отличившись на 16-й, 20-й и 76-й минутах. В текущем сезоне команда выиграла 19 из 20 матчей, и лишь один завершился вничью. Разница мячей впечатляет — 86:8, что подчеркивает доминирующее выступление „Флоры“ в чемпионате.

За шесть туров до конца сезона „Флора“ набрала 58 очков, опережая ближайших преследователей на 23 очка. „Спортинг“ (Саку) продолжает удерживать второе место в таблице с 35 очками, столько же набрал и клуб „Табасалу“, занимающий третью строчку.

Последний раз „Флора“ осталась без чемпионского титула в 2017 году, когда победителем стала команда „Пярну“. С тех пор доминирование футболисток из летней столицы продолжалось восемь сезонов подряд.

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