ВИДЕО | Женская команда „Флоры“ завоевала седьмой подряд титул чемпиона Эстонии
Женская команда таллиннской „Флоры“ одержала уверенную победу со счетом 3:0 над своим ближайшим преследователем, клубом „Спортинг“ (Саку), в выездном матче чемпионата Эстонии. За шесть туров до конца сезона „Флора“ гарантировала себе седьмой подряд чемпионский титул.
Все три гола в победном матче „Флоры“ забила Лизетт Таммик, отличившись на 16-й, 20-й и 76-й минутах. В текущем сезоне команда выиграла 19 из 20 матчей, и лишь один завершился вничью. Разница мячей впечатляет — 86:8, что подчеркивает доминирующее выступление „Флоры“ в чемпионате.
За шесть туров до конца сезона „Флора“ набрала 58 очков, опережая ближайших преследователей на 23 очка. „Спортинг“ (Саку) продолжает удерживать второе место в таблице с 35 очками, столько же набрал и клуб „Табасалу“, занимающий третью строчку.
Последний раз „Флора“ осталась без чемпионского титула в 2017 году, когда победителем стала команда „Пярну“. С тех пор доминирование футболисток из летней столицы продолжалось восемь сезонов подряд.
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